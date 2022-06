Στην Αλβανία ελληνικό Canadair για την κατάσβεση πυρκαγιάς στο νησί Σάσων

Ειδικότερα, ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων Γιάνες Λέναρσιτς σημείωσε σε ανάρτησή του στο Twitter:

«Κατόπιν αιτήματος της Αλβανίας για βοήθεια χθες το βράδυ για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών που ξέσπασαν στη νήσο Σάσων, ενεργοποιήσαμε τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ε.Ε..

Μόλις έφτασε ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος από την Ελλάδα, η οποία ανταποκρίθηκε άμεσα».

Upon #Albania's request for assistance yesterday evening in fighting #forestfires that broke out at #Sazan island we have activated the ?? Civil Protection Mechanism.



A firefighting plane from #Greece which has responded immediately has just arrived. ???????#EUSolidarity pic.twitter.com/YRBKg6IkOu