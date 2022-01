Υπέρ της απέλασης Τζόκοβιτς το 83% των Αυστραλών

Κανείς δεν μπορεί να δεχτεί πως ο ανεμβολίαστος Νόβακ Τζόκοβιτς έχει πιθανότητες να παίξει στο Australian Open το οποίο αρχίζει την Δευτέρα στη Μελβούρνη.

Οι Αυστραλοί που έχουν βιώσει "σκληρή" μορφή καραντίνας για πολλές εβδομάδες ίσως και να μποϋκοτάρουν το Australian Open.

Decisive results from a NewsCorp poll with nearly 60,000 respondents across several Australian news sites takes the Australian temperature pretty tellingly.



An overwhelming 83% believe that the government should seek redeportation of Novak Djokovic. #AusOpen pic.twitter.com/jE1jfVKC9n