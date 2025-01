«Διπλωματία» προκλήσεων από τον Τράμπ - Θέλει τη Διώρυγα του Παναμά, την Γροιλανδία και τον.. Καναδά

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε για άλλη μια μέρα να προωθεί την ιδέα μιας πολύ μεγάλης εδαφικής επέκτασης των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς να είναι δυνατόν να πει εάν πρόκειται για σοβαρά σχέδια ή προκλήσεις που αποσκοπούν στην απόσπαση οικονομικών ή πολιτικών παραχωρήσεων.

Διατύπωσε οικονομικές απειλές κατά του Καναδά και αρνήθηκε να αποκλείσει το ενδεχόμενο ανάληψης στρατιωτικής δράσης για τη Διώρυγα του Παναμά και τη Γροιλανδία, σε δηλώσεις που έφτασαν στα Ηνωμένα Έθνη.

Όταν ρωτήθηκε για το ανήκουστο σενάριο δια της βίας προσάρτησης αυτών των δύο εδαφών από τους Αμερικανούς, ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών δήλωσε: “Ο Χάρτης (των Ηνωμένων Εθνών) θέτει πολύ ξεκάθαρα την ανάγκη κάθε κράτος μέλος να σέβεται την εδαφική ακεραιότητα των άλλων μελών”.

Όσον αφορά τον πολύ στρατηγικό θαλάσσιο άξονα της Κεντρικής Αμερικής και το τεράστιο έδαφος της Αρκτικής, ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε ότι και τα δύο είναι “πολύ σημαντικά για την οικονομική ασφάλεια” των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

“Δεν μπορώ να σας διαβεβαιώσω για κανένα από τα δύο”, δήλωσε συγκεκριμένα ο εκλεγμένος πρόεδρος, όταν ρωτήθηκε για ενδεχόμενη προσφυγή στη βία για την προσάρτηση της Διώρυγας του Παναμά και της Γροιλανδίας.

“Η Κίνα είναι αυτή που διαχειρίζεται” τη διώρυγα του Παναμά, διαβεβαίωσε ο 78χρονος Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, ο οποίος θα ορκιστεί στις 20 Ιανουαρίου, αναφερόμενος σε αυτή την θαλάσσια αρτηρία που ανήκει στο κυρίαρχο κράτος του Παναμά.

Όσον αφορά τη Γροιλανδία, διαβεβαίωσε ότι η ανάληψη του ελέγχου της είναι θέμα “εθνικής ασφάλειας”, επικαλούμενος κινήσεις ρωσικών και κινεζικών πλοίων και απείλησε τη Δανία με “πολύ υψηλούς” τελωνειακούς δασμούς εάν δεν εγκαταλείψει αυτό το αυτόνομο έδαφος.

Παρότι η εμμονή του Ντόναλντ Τραμπ στον Παναμά είναι σχετικά καινούργια, το ενδιαφέρον του για τη Γροιλανδία δεν είναι: είχε ήδη εκφράσει την ιδέα να αγοράσει το νησί κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας, προκαλώντας την έντονη άρνηση των τοπικών αρχών. Ο γιος του Ντόναλντ Τζούνιορ βρισκόταν εκεί σήμερα σε ιδιωτικό ταξίδι.

Όσον αφορά τον Καναδά, μεσούσης της πολιτικής μετάβασης μετά την ανακοίνωση του πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό τη Δευτέρα ότι παραιτείται, ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε το ενδεχόμενο αποστολής στρατού. Ωστόσο απείλησε να χρησιμοποιήσει την “οικονομική ισχύ”, καθώς δήλωσε χθες ότι είναι προς το συμφέρον της χώρας να γίνει ο Καναδάς η “51η πολιτεία” των ΗΠΑ, συμπληρώνοντας τα λεγόμενά του με σχετική ανάρτηση στο Χ: “Θα ήταν πραγματικά κάτι να ξεφορτωθούμε αυτήν την τεχνητά τραβηγμένη γραμμή”, δήλωσε αναφερόμενος στα αμερικανοκαναδικά σύνορα, πριν εκθέσει λεπτομερώς τα παράπονά του κατά του μεγάλου γείτονα στον βορρά, που κατηγορεί ότι επωφελείται χωρίς κόστος από την στρατιωτική προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σήμερα μάλιστα ο Τραμπ έδωσε στη δημοσιότητα χάρτη που εμφανίζει τον Καναδά ως μέρος των ΗΠΑ

BREAKING: Trump shares another map with Canada as part of the United States pic.twitter.com/C4GP7OOjmj

— The Spectator Index (@spectatorindex) January 8, 2025