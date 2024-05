Υεμένη: Πλήγμα στο αεροπλανοφόρο «Αϊζενχάουερ» ανακοίνωσαν οι Χούθι

Οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση εναντίον του αμερικανικού αεροπλανοφόρου «Αϊζενχάουερ» στην Ερυθρά Θάλασσα. «Είναι η απάντηση στα αμερικανοβρετανικά πλήγματα στις επαρχίες Σαναά, Χοντέιντα και Τάιζ της Υεμένης», δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί, περιγράφοντας «καίριο πλήγμα με βαλλιστικούς πυραύλους».

BREAKING: The Yemeni Armed Forces announce targeting the US “Eisenhower” aircraft carrier.



This is in response to the American-British aggression which resulted in 58 martyrs & wounded. pic.twitter.com/howlNu5Jgq