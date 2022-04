ECDC: Σε επιφυλακή μετά τα περιστατικά σαλμονέλας σε σοκολάτες Kinder

Το Eυρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) συνεχίζει να παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης σχετικά με την εμφάνιση σαλμονέλας σε προϊόντα σοκολάτας Kinder της εταιρείας Ferrero και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να είναι σε εγρήγορση για νέα κρούσματα, αλλά και να διερευνούν ανθρώπινες λοιμώξεις με στελέχη που έχουν προφίλ αντοχής σε πολλά φάρμακα.

Οι εμπειρογνώμονες του ECDC και της EFSA (Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι απαιτούνται περαιτέρω έρευνες στο εργοστάσιο παραγωγής στο Αρλόν του Βελγίου, για τον εντοπισμό της βασικής αιτίας, του χρόνου και των πιθανών παραγόντων πίσω από τη μόλυνση, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης της πιθανότητας ευρύτερης χρήσης μολυσμένων πρώτων υλών σε άλλα εργοστάσια επεξεργασίας.

Το ECDC προσφέρει υποστήριξη προσδιορισμού αλληλουχίας για χώρες με περιορισμένη ή καθόλου ικανότητα προσδιορισμού αλληλουχίας γονιδιώματος.

Επιπλέον, το ECDC ενθαρρύνει περαιτέρω τις αρχές δημόσιας υγείας να συνεργάζονται στενά με τις αρχές ασφάλειας τροφίμων στις χώρες που επηρεάζονται.

Από τις 8 Απριλίου 2022, έχουν αναφερθεί 150 κρούσματα (119 επιβεβαιωμένα και 31 πιθανά) σε εννέα χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία, Ισπανία και Σουηδία) και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το πρώτο κρούσμα είχε ημερομηνία δειγματοληψίας στις 21 Δεκεμβρίου 2021 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Επισημαίνεται από το ECDC ότι τα περισσότερα κρούσματα είναι παιδιά κάτω των 10 ετών, με πολλά να νοσηλεύονται.

Τον Δεκέμβριο του 2021, η Salmonella Typhimurium εντοπίστηκε σε δεξαμενή βουτυρογάλακτος σε βελγική εγκατάσταση κατά τη διάρκεια ελέγχων του ίδιου του κατασκευαστή. Η εταιρεία εφάρμοσε ορισμένα μέτρα υγιεινής και αύξησε τη δειγματοληψία και τον έλεγχο των προϊόντων και του περιβάλλοντος επεξεργασίας. Μετά από αρνητικό τεστ σαλμονέλας, διένειμε τα προϊόντα σοκολάτας σε όλη την Ευρώπη και παγκοσμίως.

Στα τέλη Μαρτίου 2022, μετά τη διαθεσιμότητα των δεδομένων, οι επιστήμονες συνέδεσαν ανθρώπινες περιπτώσεις με το Βέλγιο μέσω προηγμένων τεχνικών μοριακής τυποποίησης.

Από τις 2 Απριλίου 2022, οι αρμόδιες εθνικές αρχές έχουν αρχίσει να εκδίδουν προειδοποιήσεις για τη δημόσια υγεία. Η εταιρεία πραγματοποίησε εθελοντική ανάκληση συγκεκριμένων προϊόντων σε διάφορες χώρες. Στις 8 Απριλίου 2022, η αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων στο Βέλγιο πραγματοποίησε επίσημους ελέγχους στο εργοστάσιο και απέσυρε την άδεια παραγωγής της εταιρείας. Επιπλέον, η εταιρεία ανακάλεσε όλες τις παρτίδες προϊόντων που παράγονται στο εργοστάσιο του Αρλόν, ανεξάρτητα από τον αριθμό παρτίδας ή την ημερομηνία λήξης τους.

Οι ανακλήσεις και οι αποσύρσεις που ξεκινούν παγκοσμίως θα μειώσουν τον κίνδυνο περαιτέρω μολύνσεων. Ωστόσο, επειδή η μοριακή τυποποίηση δεν εκτελείται τακτικά σε όλες τις χώρες, τα περιστατικά μπορεί να μην εντοπιστούν.

Οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τις συνεχιζόμενες ανακλήσεις προϊόντων και τις συμβουλές των καταναλωτών θα πρέπει να απευθύνονται στις εθνικές αρχές για την ασφάλεια των τροφίμων.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/health/se-epifylaki-to-ecdc-emfanisi-salmonelas-se-proionta-sokolatas-150-krousmata-se-9-xores

