Eurostat: Ενας στους πέντε Ελληνες δουλεύει πάνω από 45 ώρες την εβδομάδα

Τουλάχιστον ένας στους πέντε Ελληνες υπερβαίνει τις 45 ώρες δουλειάς την εβδομάδα -στην κύρια και τυχόν δεύτερη δουλειά του- σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το δεύτερο τρίμηνο του έτους, που δείχνουν σημαντική απόκλιση από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Ειδικότερα, από τους εργαζομένους μεταξύ 20 και 64 ετών σε ολόκληρη την ήπειρο, το 10,8% δηλώνει ότι δουλεύει πάνω από 45 ώρες την εβδομάδα, με το υψηλότερο ποσοστό να καταγράφεται στην Ελλάδα (20,9%). Ακολουθούν με σημαντική διαφορά η Κύπρος με 16,6% των εργαζομένων και η Μάλτα με 14,6%. Αντιθέτως, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Βουλγαρία (2,5%), τη Λετονία (4,1%) και τη Ρουμανία (5,9%) για το δεύτερο τρίμηνο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι περισσότεροι εργαζόμενοι στην Ε.Ε. περνούν μεταξύ 20 και 44 ώρες στη δουλειά, συνυπολογίζοντας βασική και δευτερεύουσα απασχόληση, με το 72,3% να εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία. Αμέσως μετά ακολουθούν όσοι αφιερώνουν έως 19 ώρες την εβδομάδα στη δουλειά, με το ποσοστό να φτάνει το 16,9%. Η Ελλάδα εμφανίζει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά σε αυτή την κατηγορία (6,1%), μετά τη Ρουμανία (3,5%) και τη Βουλγαρία (4,6%).