ΔΥΠΑ: 100% επιδότηση μισθών για επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν ανέργους

Η διαδικασία βήμα προς βήμα

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων από επιχειρήσεις για το νέο πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), το οποίο συνδυάζει πλήρως επιδοτούμενη απασχόληση και κατάρτιση για ανέργους, δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Τι κερδίζουν οι επιχειρήσεις

Οι εργοδότες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα:

Λαμβάνουν 100% επιδότηση μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για διάστημα 12 μηνών

Εξασφαλίζουν συνολικό όφελος 1.118 ευρώ τον μήνα ή 13.416 ευρώ τον χρόνο για κάθε εργαζόμενο

Μπορούν να προσλάβουν ανέργους όλων των ειδικοτήτων, χωρίς καμία δέσμευση διατήρησης προσωπικού μετά τη λήξη του προγράμματος

Η διαδικασία βήμα προς βήμα

Η επιχείρηση υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση της Εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ υποδεικνύουν τους διαθέσιμους ανέργους Η επιχείρηση επιλέγει τον κατάλληλο υποψήφιο Ο άνεργος παρακολουθεί πρόγραμμα κατάρτισης 80 ωρών σε αντικείμενα όπως υπάλληλος γραφείου ή πωλητής Με την ολοκλήρωση και πιστοποίηση της κατάρτισης, ο ωφελούμενος λαμβάνει 400 ευρώ και στη συνέχεια προχωρά στην πρόσληψη

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

Αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ:

https://www.dypa.gov.gr/active-employment-policies/olokliromeni-drasi-katartisis-kai-apaskholisis-anerghon-dikaioukhon-elakhistoy-eghghiimenoy-eisodimatos-kai-asteghon