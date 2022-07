ΔΕΗ: Προχωρεί σε ψηφιακό μετασχηματισμό και είσοδος στις τηλεπικοινωνίες

Το πελατοκεντρικό στίγμα του στρατηγικού σχεδιασμού της ΔΕΗ έδωσαν με τοποθετήσεις τους ανώτερα στελέχη της διοίκησης της ΔΕΗ στο πλαίσιο του δεύτερου Forum του Οικονομικού Ταχυδρόμου που διοργανώθηκε το διήμερο 28-29 Ιουνίου. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η είσοδος της εταιρείας στον χώρο των τηλεπικοινωνιών, οι πρωτοβουλίες για την ταχύτερη εξυπηρέτηση και αποτελεσματικότερη ενημέρωση των καταναλωτών, τη διαχείριση και εξοικονόμηση ενέργειας και τα επόμενα βήματα για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης στο πλαίσιο του ΟΤ Forum 2 – Meta Living.

Αλέξανδρος Πατεράκης: ο ψηφιακός μετασχηματισμός βασικός πυλώνας του στρατηγικού σχεδιασμού της ΔΕΗ

- Σε πλήρη εξέλιξη το μεγάλο έργο οπτικών ινών της ΔΕΗ

- 15 χιλιάδες νέες συνδέσεις υπερυψηλών ταχυτήτων στο Περιστέρι εντός καλοκαιριού

- 3 εκατομμύρια συνδέσεις μέσα τα επόμενα 4 χρόνια σε όλη την Ελλάδα

- Έξυπνοι μετρητές εντός του 2022

Για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη δυναμική είσοδο της ΔΕΗ στις τηλεπικοινωνίες, μίλησε ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Αλέξανδρος Πατεράκης, στο δεύτερο Forum του Οικονομικού Ταχυδρόμου.

Όπως σημείωσε ο κ. Πατεράκης, ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί βασικό πυλώνα του στρατηγικού σχεδιασμού της ΔΕΗ και εκτείνεται τόσο στην εσωτερική οργάνωση της εταιρείας, όσο και στην επικοινωνία και την εξυπηρέτηση των πελατών της. «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στηρίζεται σε τρεις άξονες: στην τεχνολογία, δηλαδή στον εκσυγχρονισμό των υποδομών, στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του προσωπικού και τέλος στις διαδικασίες, δηλαδή το μοντέλο λειτουργίας ενός οργανισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το πλαίσιο και ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις της πανδημίας και της τηλεργασίας, η ΔΕΗ προχώρησε σε σημαντικές επενδύσεις σε hardware (αντικατάσταση 2000 desktops με laptops, χορήγηση κινητών κλπ.) και software (για παράδειγμα 1200 επικυρωμένες ψηφιακές υπογραφές που μείωσαν τη γραφειοκρατία κατά 25%) καθώς και σε σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, (Cloud, VPN, Collaboration Tools, Microsoft Azure κ.α.) δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον εργασίας.

• Ψηφιακές εφαρμογές για τους πελάτες

Στο επίκεντρο, ωστόσο, των ψηφιακών πρωτοβουλιών της εταιρείας, τόνισε ο κ. Πατεράκης, ήταν η ταχύτερη και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών της. Η εταιρεία δημιούργησε το πρώτο ψηφιακό της προϊόν, «ΔΕΗ - My Home Online» και προσέφερε τη δυνατότητα στους πελάτες της να κλείνουν ηλεκτρονικά τα ραντεβού τους. Παράλληλα, επανασχεδίασε την ιστοσελίδα της σε πιο user friendly μορφή και ανέπτυξε νέες εφαρμογές (e-contact) για να μπορούν οι χρήστες να υποβάλλουν τα αιτήματά τους χωρίς να μεταβούν σε κάποιο υποκατάστημα, καθώς και μια νέα «Αυτόματη Ψηφιακή Βοηθό της ΔΕΗ», η οποία επιτρέπει συνεχή αμφίδρομη διάδραση, ενημέρωση για προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας.

• Φθηνό και γρήγορο ίντερνετ για όλους από το δίκτυο οπτικών ινών της ΔΕΗ

Στη συνέχεια, ο κ. Πατεράκης αναφέρθηκε στις έξυπνες πόλεις και την είσοδο της ΔΕΗ στις τηλεπικοινωνίες, και συγκεκριμένα στο νέο μεγάλο έργο οπτικών ινών τελευταίας γενιάς που αναπτύσσει η εταιρεία σε όλη τη χώρα.

«Η ψηφιακή πόλη χρειάζεται και ψηφιακές τηλεπικοινωνιακές υποδομές οι οποίες θα προσφέρουν γρήγορο ίντερνετ, φθηνό και προσβάσιμο σε όλα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις της χώρας», σημείωσε. Το στέλεχος της ΔΕΗ σημείωσε ότι με την αξιοποίηση του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ η εταιρεία μπαίνει στην αγορά των τηλεπικοινωνιών σαν πάροχος χονδρικής προς άλλους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

«Το εύρος του δικτύου μας επιτρέπει να προσφέρουμε υψηλές και σταθερές ταχύτητες προς όλους (γεωγραφικά)», σημείωσε ο κ. Πατεράκης. Το έργο, όπως εξήγησε ο κ. Πατεράκης ξεκίνησε πιλοτικά από το Περιστέρι, όπου μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχουν συνδεθεί 15 χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις με δίκτυο Fiber to the Home (FttH), σε υπερυψηλές ταχύτητες. Σύμφωνα με το νέο business plan που έχει εκπονήσει η διοίκηση του Ομίλου, η εταιρεία θα συνδέσει περισσότερα από 3 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια. Οι συνδέσεις αυτές θα γίνονται εναέρια, μέσω του υπάρχοντος δικτύου της ΔΕΗ, και η ανάπτυξή τους είναι αρκετά πιο οικονομική και γρήγορη σε σχέση με τις υπόγειες συνδέσεις, καθώς δεν απαιτούνται σκαψίματα και ειδικές άδειες, εξήγησε το στέλεχος της εταιρείας.

«Η εταιρεία μπαίνει στην αγορά των τηλεπικοινωνιών σαν πάροχος χονδρικής προς άλλους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, όπου το εύρος του δικτύου μας επιτρέπει να προσφέρουμε υψηλές και σταθερές ταχύτητες σε όλη τη χώρα, ενώ οι μεγαλύτεροι ωφελημένοι θα είναι οι καταναλωτές οι οποίοι θα μπορούν να απολαύσουν υπερυψηλές ταχύτητες 1 Gbps, σε τιμές κάτω του μισού από τις υπάρχουσες», υπογράμμισε, ο κ. Πατεράκης.

Ο κ. Πατεράκης έκλεισε την παρέμβασή του αναφερόμενος στις προϋποθέσεις μιας επιτυχημένης ψηφιακής μετάβασης, σύμφωνα με την εμπειρία που έχει αποκομίσει από τη μακρά θητεία του σε θέσεις ευθύνης ως ανώτερος σύμβουλος πληροφορικής και ψηφιακής στρατηγικής σε κορυφαίες εταιρείες του εξωτερικού σε προηγμένες χώρες.

• Τα οφέλη των «έξυπνων» μετρητών

Σε ό,τι αφορά τη μετάβαση στους νέους ψηφιακούς μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος, ο κ. Πατεράκης είπε ότι η εταιρεία βρίσκεται στο τελικό στάδιο των μελετών με την αντικατάσταση των παλαιών μετρητών να ξεκινάει από το τέλος του χρόνου και να ολοκληρώνεται εντός πενταετίας.

Στα οφέλη τους, σημείωσε ο κ. Πατεράκης, «πέρα από το αυτονόητο ότι πλέον δεν θα χρειάζεται να περνάει από την οικία ελεγκτής για να πραγματοποιεί μέτρηση, οι μετρήσεις θα είναι άμεσα διαθέσιμες στον καταναλωτή, άρα θα υπάρχει καλύτερη διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας, ενώ σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ο ψηφιακός μετρητής θα ενημερώνει τον πελάτη που εντοπίζεται η βλάβη, δηλαδή στο δίκτυο ή στην οικία. Τέλος, ο ψηφιακός μετρητής θα ενημερώνει και για την κατανάλωση που αφορά τις ανάγκες της ηλεκτροκίνησης, διευκολύνοντας και εδώ την καλύτερη διαχείριση της ενέργειας».

• Πώς οι εταιρείες θα καλύψουν το ψηφιακό χάσμα

Για το πώς οι ελληνικές εταιρείες θα καλύψουν το ψηφιακό χάσμα με τις ανταγωνίστριές τους στην Ευρώπη, ο κ. Πατεράκης υπογράμμισε ότι: «η συνταγή είναι απλή, αλλά η εκτέλεση δύσκολη. Καταρχάς θα πρέπει να υπάρχει όραμα, να ξέρουμε δηλαδή που πηγαίνουμε και να φτιάξουμε τη διαδρομή. Στη συνέχεια πρέπει να υπάρχει θάρρος, καθώς ο μετασχηματισμός δεν είναι ευθεία γραμμή, χρειάζονται δύσκολες αποφάσεις. Τέλος, χρειάζονται μεγάλες δόσεις τεχνολογίας».

Γιώργος Καρακούσης: Έξυπνα εργαλεία εξοικονόμησης, δομικές αλλαγές στην εξυπηρέτηση

• Γινόμαστε πιο ψηφιακοί σε όλα τα κανάλια επαφής με τον πελάτη

Ο Γιώργος Καρακούσης Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ ανέδειξε τις σημαντικές αλλαγές που συντελούνται σε όλα τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας με τους πελάτες: «Υπήρχε δρόμος να διανύσουμε για να γίνουμε πιο ψηφιακοί σε όλα τα κανάλια επαφής με τον πελάτη στη λιανική, στα call centers ακόμη και στη συνολική εμπειρία στον ψηφιακό κόσμο, που βέβαια υπήρχε, αλλά χρειαζόταν μεγάλη αναβάθμιση. Η προσπάθειά μας είναι σε εξέλιξη και οι αλλαγές που πραγματοποιούνται είναι δομικές. Έχουμε αλλάξει σε μεγάλο βαθμό το κομμάτι της εμπειρίας πελάτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Το call center της ΔΕΗ διαθέτει πλέον ψηφιακές υπηρεσίες, δυνατότητα πληρωμής λογαριασμών, αυτόματη επανάκληση (call back), ψηφιακά εργαλεία που δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Φτιάξαμε πιλοτικά καταστήματα τα οποία επεκτείνονται σε όλη την Ελλάδα με ψηφιακές υπηρεσίες στην υποδοχή και την εξυπηρέτηση. Τα καταστήματά μας διαθέτουν πλέον καινοτομίες όπως τα self-service kiosks και μηχανήματα ATM που λειτουργούν 24 ώρες. Έχουμε αυτοματοποιήσει τις φόρμες στο site της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να υποβάλλονται 20-25.000 αιτήματα κάθε μήνα. Ταυτόχρονα, το 15-20% των συναλλαγών γίνεται πλέον με ηλεκτρονικά ραντεβού».

• Η σχέση μας με την ενέργεια γίνεται πιο συνειδητή

«Η σχέση που έχει ο κόσμος με τον ηλεκτρισμό, με το ρεύμα, με την ενέργεια θα πρέπει να αρχίσει να γίνεται πιο συνειδητή» τόνισε με αφορμή το αυξημένο ενεργειακό κόστος και την ενεργειακή αποδοτικότητα και φέρνοντας ως παράδειγμα τον δείκτη του αυτοκινήτου που δείχνει την κατανάλωση καυσίμου ανάλογα με τον τρόπο που οδηγούμε: «όπως γίνεται με το αυτοκίνητο σιγά σιγά θα γίνεται και με το σπίτι. Έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία εκπαίδευσης του κόσμου, όπως έκανε και παλιότερα η ΔΕΗ. Είναι ο ρόλος μας αυτός. Να δείξουμε δηλαδή πώς θα βρει τρόπους στην απλή καθημερινότητά του από το να αλλάξει ‘μικρές συμπεριφορές’, να τοποθετήσει λαμπτήρες led, ή πιο δομικές παρεμβάσεις όπως το να αλλάξει παλιές συσκευές, ή τον τρόπο που θερμαίνεται το σπίτι του».

• Η ΔΕΗ αναδεικνύεται σε σύμβουλο ενέργειας

«Τo MyEnergyCoach αποτελεί αυτό το εργαλείο για να βοηθήσουμε τον κόσμο να βρει ακριβώς ποσοτικοποιημένα και εξατομικευμένα πώς να εξοικονομεί ενέργεια» δήλωσε με αφορμή τη νέα υπηρεσία ΔΕΗ myEnergyCoach. «Έχουμε πει ότι η ΔΕΗ πρέπει να εξελιχθεί από πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας σε Σύμβουλο» τόνισε χαρακτηριστικά αναφερόμενος στην πλατφόρμα του MyEnergy την οποία πρόσφατα λάνσαρε η ΔΕΗ: «η υπηρεσία αυτή δίνει στοιχεία για την κατανάλωση του νοικοκυριού, προτείνει εξατομικευμένες προτάσεις για το πώς μπορεί να βελτιώσει την κατανάλωσή του και να εξοικονομήσει χρήματα. Δεν μένει όμως μόνο σε αυτό. Το ενδιαφέρον είναι ότι λειτουργεί και συγκριτικά. Προχωρά σε μια σύγκριση με τη γειτονιά, ομοειδείς οικίες ή επιχειρήσεις αλλά και με το ‘top 10’. Οπότε, μπορείς να δεις και να συγκρίνεις την κατανάλωσή σου σε σχέση με τον μέσο όρο αλλά και με το ‘top 10’».

• Το ενδιαφέρον για τις αντλίες θερμότητας είναι εντυπωσιακό

Αναφερόμενος στις αντλίες θερμότητας ο κ. Καρακούσης υποστήριξε ότι είναι πολύ συμφέρουσες, με την εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων να φτάνει – σύμφωνα με μετρήσεις - στο 65%-80%: «Όταν μπαίνουμε σε μια διαδικασία συντήρησης ή όταν έχουμε ένα νεόδμητο σπίτι είναι πολύ σημαντικό, - δεδομένων και των συνθηκών, - να προσέξουμε το ζήτημα της αποδοτικότητας. Η απόδοση των αντλιών θερμότητας είναι πολύ μεγάλη και η εξοικονόμηση τεράστια. Παράλληλα, οι αντλίες θερμότητας είναι πιο αποδοτικές, πιο πράσινες και πιο ασφαλείς».

Τόνισε επίσης, ότι η ΔΕΗ έχει κάνει ένα μεγάλο βήμα στην ενημέρωση των καταναλωτών αναφορικά με τις αντλίες θερμότητας, υπογραμμίζοντας ότι μπορεί με βάση τα χαρακτηριστικά του σπιτιού να προτείνει ποια αντλία θερμότητας είναι η κατάλληλη και πόσο διάστημα θα χρειαστεί για να γίνει η απόσβεση της επένδυσης.

Ερωτηθείς αν η ΔΕΗ μελετά το ενδεχόμενο ενός χρηματοδοτικού εργαλείου, ανέφερε ότι ήδη υπάρχει μια προσφορά 500 ευρώ στον πελάτη: «αναμένουμε να δούμε τα νέα πακέτα κρατικών επιδοτήσεων που θα ανακοινωθούν και θα εξετάσουμε σταδιακά πώς θα το ενισχύσουμε και θα το κάνουμε πιο συστηματικό».

• Για τις επιχειρήσεις προσφέρουμε εργαλεία για να γίνουν περισσότερο αποδοτικές, πράσινες και ανεξάρτητες

«Όπως και στους οικιακούς καταναλωτές υπάρχουν προσωποποιημένες προσφορές, έτσι διαχειριζόμαστε και τις επιχειρήσεις με διαφορετικό τρόπο και με μεγάλη επιτυχία» σημείωσε ο κ. Καρακούσης. «Το myEnergyCoach αφορά και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και υπάρχει και μια σειρά εξατομικευμένων λύσεων όπως για παράδειγμα η μελέτη για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού ή την εξοικονόμηση ενέργειας. Προσφέρουμε λύσεις και εργαλεία με σκοπό να παρακολουθούν και οι ίδιες επιχειρήσεις από μόνες τους την αποδοτικότητα τους. Τους δίνουμε τα εργαλεία για να γίνουν περισσότερο ενεργειακά αποδοτικοί, πράσινοι και ανεξάρτητοι».

• Μέσα στο 2022 τα πρώτα βήματα για τα φωτοβολταϊκά στη στέγη

Σε ερώτηση για το πόσο έτοιμη είναι η ΔΕΗ για το σχέδιο «REPowerEU» που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο κ. Καρακούσης απάντησε: «Η ΔΕΗ τα 2,5 τελευταία χρόνια προσπαθεί και είναι έτοιμη να είναι ανταγωνιστική σε όλους τους τομείς. Τα αποτελέσματά μας το αποδεικνύουν». Και επεσήμανε: «αν δει κανείς τη διείσδυση που έχουν οι ηλιακοί θερμοσίφωνες στην Ελλάδα θα καταλάβει πόσο σημαντικό είναι. Τα φωτοβολταϊκά στη στέγη είναι για εμάς πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα. Είναι ένα θέμα που μελετάμε πολύ καιρό. Μέσα στο 2022 θα γίνουν τα πρώτα βήματα, τα πρώτα σταθερά βήματα ώστε να χτίσουμε εμπειρία εσωτερικά, να φτιάξουμε μια νέα υπηρεσία που θα έχει διαστασιολογηθεί σωστά. Και κυρίως, θέλουμε να είναι απλό».

Κυριάκος Κοφινάς: Πράσινη ηλεκτροκίνηση και υπηρεσίες με επίκεντρο τις ανάγκες του οδηγού

«Η στρατηγική του ομίλου ΔΕΗ με τη ΔΕΗ Blue είναι η ανάπτυξη ενός εκτεταμένου δικτύου δημόσια προσβάσιμων φορτιστών» υποστήριξε ο Γενικός Διευθυντής Ηλεκτροκίνησης Κυριάκος Κοφινάς στο πλαίσιο του Forum του Οικονομικού Ταχυδρόμου. «Σήμερα, έχουμε το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσια προσβάσιμων φορτιστών στην Ελλάδα με 600 φορτιστές και το πλάνο που έχουμε ήδη ανακοινώσει είναι να αναπτυχθούμε σε 10.000 φορτιστές στα επόμενα 5 χρόνια. Ήδη, καλύπτουμε πάνω από 70 περιοχές. Δεύτερη στρατηγική, να λειτουργήσουμε ως ολοκληρωμένος πάροχος ηλεκτροκίνησης μέσα από την εφαρμογή της ΔΕΗ blue, να μπορέσουμε να δίνουμε υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του σημείου, τέλεια, πάντοτε και παντού, 24/7, να δίνουμε υπηρεσίες εύρεσης σημείου, να εξυπηρετούμε διαφορετικές ανάγκες φόρτισης και όλα αυτά βάζοντας στο κέντρο τις ανάγκες του οδηγού. Τρίτον, στοχεύουμε στην πράσινη ηλεκτροκίνηση, στην πράσινη φόρτιση στη χρήση δηλαδή πράσινης ενέργειας, μόνο από ανανεώσιμες πηγές».

«Συγκεκριμένα με την υπηρεσία ΔΕΗ blue η οποία σε λίγες μέρες κλείνει έναν χρόνο λειτουργίας, ο οδηγός μπορεί να κατεβάσει την εφαρμογή στο κινητό του, να βρει σημείο φόρτισης, να καθοδηγείται πώς να φτάσει στο σημείο, να επιλέγει τον φορτιστή που τον καλύπτει καλύτερα, να φορτίζει και να πληρώνει. Υποστηρίζεται από 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης, πάρα πολύ σημαντικό στην Ελλάδα ειδικά για απομακρυσμένα σημεία» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Κοφινάς.

• Στη ΔΕΗ blue η ηλεκτροκίνηση είναι αποκλειστικά «πράσινη»

Σε ερώτηση για την επίδραση της ηλεκτροκίνησης ο Γενικός Διευθυντής Ηλεκτροκίνησης της ΔΕΗ απάντησε «σίγουρα είναι η επίδραση της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Είναι η μείωση του θορύβου, άρα έχουμε σημαντική επίδραση στην ποιότητα ζωής μέσα στην πόλη, αλλά και γενικά στο περιβάλλον. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία επιπλέον, είναι να εξετάζει κανείς, ποιος είναι ο τύπος της ενέργειας που χρησιμοποιείται στην ηλεκτροκίνηση. Γι αυτό και εμείς, στη ΔΕΗ blue, στον όμιλο της ΔΕΗ χρησιμοποιούμε ενέργεια μόνο από ανανεώσιμες πηγές. Στη ΔΕΗ μιλάμε για ‘πράσινη’ φόρτιση, για ‘πράσινη’ ηλεκτροκίνηση. Άρα μπορούμε να μεγιστοποιούμε θα λέγαμε την αξία της ηλεκτροκίνησης για το περιβάλλον και τη ζωή μας».

• Οι προϋποθέσεις για τη μετάβαση στην εποχή της ηλεκτροκίνησης

Αναφερόμενος στις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, ο κ. Κοφινάς ανέφερε σχετικά: «η πρώτη προϋπόθεση είναι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να είναι προσιτά και σίγουρα το πλαίσιο κινήτρων που υπάρχει σήμερα από το πρόγραμμα ‘Κινούμαι Ηλεκτρικά’ και ο δεύτερος κύκλος ο οποίος αναμένεται, θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο να δοθούν κίνητρα στην αυτοκινητοβιομηχανία. Δεύτερη προϋπόθεση, είναι η ανάπτυξη ενός δικτύου δημόσια προσβάσιμων φορτιστών - θα έλεγα δημόσιων και ημι-δημόσιων. Αυτή τη στιγμή, στην Ελλάδα, αν προσθέσει κανείς τους δημόσιους και ημι-δημόσιους φορτιστές φτάνουμε σχεδόν τους 2.000 φορτιστές, άρα έχουμε μια πολύ μεγάλη παρουσία φορτιστών αναλογικά με τον αριθμό αυτοκινήτων. Το σημαντικό είναι να υπάρχουν σε πολλά διαφορετικά σημεία, να υπάρχει γεωγραφική κάλυψη της χώρας σε μικρές πόλεις και νησιά. Τρίτη και εξίσου σημαντική προϋπόθεση είναι η εκπαίδευση της κοινωνίας και η ενημέρωση της, καθώς και όλων των εμπλεκομένων φορέων ώστε η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση να γίνει με αποτελεσματικό τρόπο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρει κανείς ποια είναι η αξία της ηλεκτροκίνησης, να ξέρει ποια είναι η επίδραση της στο περιβάλλον και να υπάρχει ένα πλάνο μετάβασης από τη σημερινή εποχή στην εποχή της ηλεκτροκίνησης».