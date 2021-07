Lamda Development-"The Ellinikon": Το λογότυπο του έργου του Ελληνικού

Το λογότυπο του εμβληματικού έργου του Ελληνικού, του μεγαλύτερου έργου αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη και ένα από τα μεγαλύτερα διεθνώς παρουσίασε η Lamda Development.

"Το Ελληνικό αναπτύσσεται, εξελίσσεται, αποκτά ταυτότητα. Φως, θάλασσα, γη, στοιχεία που προσδιορίζουν την εθνική μας ταυτότητα και την τοπογραφία του Ελληνικού, αποτέλεσαν την έμπνευση για το νέο λογότυπο. Το μπλε της θάλασσας, το γαλάζιο του Αττικού ουρανού, το μοναδικό φως του Ελληνικού ήλιου, δίνουν χρώμα και ζωή στο "The Ellinikon". " αναφερεται στη σχετική ανακοίνωση.

«Οι εικαστικές γραμμές του λογοτύπου προέρχονται από ένα συνεχές μοτίβο με εικόνες, μνήμες, συναισθήματα, που σέβονται το παρελθόν, αγκαλιάζουν το παρόν, σχεδιάζουν το μέλλον και συνθέτουν τη μοναδική και διακριτή ταυτότητα του έργου του Ελληνικού. Το Ελληνικό προχωρά στην επόμενη μέρα, γίνεται μια πόλη ανοιχτή, βιώσιμη, ποιοτική, έξυπνη, η πόλη του μέλλoντός μας», αναφερεται απο την Lamda.

Εκτός από το website, τo "The Ellinikon" παράλληλα εγκαινιάζει από αύριο ένα ακόμα κανάλι επικοινωνίας με τον κόσμο, αυτό των social media, στις διευθύνσεις:

facebook.com/TheEllinikon

Instagram.com/the_ ellinikon _official

YouTube: The Ellinikon

