Υπό την αιγίδα του ΣΕΒ το "4th InvestGR Forum 2021: Reforming the Greek Economy"

Το “4th InvestGR Forum 2021: Reforming the Greek Economy” θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιουλίου

Ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών θέτει υπό την αιγίδα του το “4th InvestGR Forum 2021: Reforming the Greek Economy”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιουλίου.



Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, κ. Ευθύμιος Ο. Βιδάλης, ανέφερε σχετικά: «Με αυξημένη αξιοπιστία από την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, η Ελλάδα μπορεί να χτίσει γερά θεμέλια και να αποτελέσει σημαντικό επενδυτικό προορισμό. Με την εξωστρέφεια και την καινοτομία στον πυρήνα της επιχειρηματικής ανάπτυξης, μπορούμε να προσελκύσουμε επενδύσεις, με στόχο τη δημιουργία μιας οικονομίας ανοιχτών οριζόντων και ευημερίας για ολόκληρη την κοινωνία, μέσα από καλές και βιώσιμες θέσεις εργασίας».



Ο ιδρυτής του InvestGR Forum, κ. Ανδρέας Γιαννόπουλος, σχολίασε: «Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, που ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών εκφράζει, δια της αιγίδας του, την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη του στο InvestGR Forum, γεγονός που, αφενός, μας τιμά ιδιαιτέρως και, αφετέρου, υποδηλώνει ευκρινώς ότι η αγωνία και η έννοια για την προσέλκυση επενδύσεων και την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας διαπερνά ολόκληρο το φάσμα της επιχειρηματικής κοινότητας».



Το 4th InvestGR Forum 2021: Reforming the Greek Economy οργανώνεται από την PUBLIC AFFAIRS AND NETWORKS και πραγματοποιείται με την υποστήριξη και την αιγίδα, πέραν του ΣΕΒ, της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ σημαντικά ΜΜΕ είναι Χορηγοί Επικοινωνίας.



Στρατηγικοί Χορηγοί του 4thInvestGR Forum 2021 είναι οι EY Ελλάδος και JTI, ενώ Χορηγοί και Υποστηρικτές είναι οι εταιρείες: ABBVIE, ΑΔΜΗΕ, ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ, AVRAMAR, HEWLETT PACKARD ENTERPRISE, HUAWEI, INTERAMERICAN, MIRUM HELLAS, OTIS, PFIZER, ROCHE, ΣΦΕΕ, ALPHA BANK, HILL INTERNATIONAL, NN HELLAS.