ΑΒΑΞ: Ιστορικά υψηλά με τζίρο - ρεκόρ στα 467,5 εκατ. ευρώ - Αύξηση κερδών 74% το α’ εξάμηνο

Στα υψηλότερα επίπεδα της ιστορίας του διαμορφώνονται τα οικονομικά μεγέθη για τον Όμιλο ΑΒΑΞ το Α’ εξάμηνο του 2025, καθώς η κατασκευαστική εταιρία κατέγραψε τζίρο – ρεκόρ στα 467,5 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 61%, αυξημένα κέρδη 74% και EBITDA μεγαλύτερο κατά 29% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση αποτελεσμάτων Α’ εξαμήνου:

Αύξηση 62% στον κύκλο εργασιών – διαμορφώθηκε στα 467,5 εκατ. ευρώ, έναντι 289,1 εκατ. το 2024 και 192,2 εκατ. ευρώ το 2023.

Άνοδος 74% στα καθαρά κέρδη – στα 28,5 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 16,4 εκατ. ευρώ το 2024

EBITDA αυξημένο κατά 29% το α΄ εξάμηνο του 2025, στα 70,1 εκατ. ευρώ, έναντι 54,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους

Αμετάβλητος Καθαρός Δανεισμός & Τραπεζικό Leasing, μειωμένος κατά 49% από το 2020

Βελτίωση δείκτη Καθαρού Δανεισμού / EBITDA στο 1,96x την 30.06.2025 από 2,25x την 31.12.2024

Ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων 2,76 δισ. ευρώ(Σεπτέμβριος 2025)

Τρέχουσα χρηματιστηριακή αποτίμηση Επιχειρηματικής Αξίας / EBITDA 5,0x

Τα οικονομικά αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2025 αποτυπώνουν τη στρατηγική του Ομίλου για συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας του.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις για το α’ εξάμηνο του 2025, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε κατά 61,7% σε €467,5 εκατομμύρια έναντι €289,1 εκατομμυρίων στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2024. Ο αυξημένος κύκλος εργασιών του τρέχοντος έτους οφείλεται στο γεγονός ότι τα νέα έργα μπαίνουν σε φάση πλήρους εκτέλεσης.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) του Ομίλου ανήλθαν σε €70,1 εκατομμύρια στο α’ εξάμηνο του 2025 έναντι €54,2 εκατομμυρίων στο συγκρίσιμο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, κυρίως λόγω της αύξησης του EBITDA του κλάδου της κατασκευής, ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης έργων τα οποία προσφέρουν υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε €28,5 εκατομμύρια στο φετινό πρώτο εξάμηνο έναντι €16,4 εκατομμυρίων στην αντίστοιχη περίοδο του 2024.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων από leasing εξοπλισμού) παρέμεινε πρακτικά αμετάβλητος στο α’ εξάμηνο του έτους, ανερχόμενος σε €237,8 εκατομμύρια την 30.06.2025 από €237,5 εκατομμύρια την 31.12.2024. Ο δείκτης μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός / EBITDA) μειώθηκε περαιτέρω, φτάνοντας το 1,96 με βάση το EBITDA των τελευταίων 12 μηνών. Η βελτίωση του δείκτη οφείλεται στη συνεχιζόμενη ενίσχυση του EBITDA και η διατήρηση του καθαρού δανεισμού σε χαμηλά επίπεδα, παρά την αύξηση του τζίρου.

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Ο Όμιλος διαθέτει ένα ποιοτικό χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σε παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ σημαντικής αξίας, με αποτίμηση €422,5 εκατομμυρίων στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2025. Από την ανωτέρω αξία, ποσό €139,5 εκατομμυρίων δεν αποτυπώνεται στον ενοποιημένο ισολογισμό, και ειδικότερα στα ίδια κεφάλαια, λόγω της διαφοράς στην μέθοδο αποτίμησης μεταξύ εύλογης αξίας και καθαρής θέσης.

Ο καθαρός δανεισμός της 100% θυγατρικής ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις ΑΕ, η οποία αποτελεί το όχημα του Ομίλου για τις βασικές συμμετοχές σε παραχωρήσεις, ανήλθε σε €188,7 εκατομμύρια, ελαφρά αυξημένος έναντι του τέλους 2024 παρά τις πραγματοποιούμενες επενδύσεις σε συμμετοχές, λόγω και των ταυτόχρονων αποπληρωμών.

ΥΨΗΛΟ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων έργων του Ομίλου την τρέχουσα περίοδο ανέρχεται σε €2,76 δις, μειωμένο έναντι του τέλους του 2024 λόγω της επιτάχυνσης του ρυθμού υλοποίησης των έργων του Ομίλου. Εντός του 2025, ο Όμιλος έχει υπογράψει συμβάσεις αξίας άνω των €0,3 δις. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο, όπως διαμορφώνεται την τρέχουσα περίοδο, είναι ισόποσα μοιρασμένο μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών έργων & ΣΔΙΤ, ενώ τα έργα του εξωτερικού αντιπροσωπεύουν το 15% του συνόλου.