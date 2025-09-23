Μετρό Αθήνας: ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκταση προς το Ελληνικό και τη Γλυφάδα

Την έναρξη των μελετών για την επέκταση του Μετρό της Αθήνας προς το Ελληνικό και τη Γλυφάδα, ενώ παράλληλα σχεδιάζονται και οι επόμενες επεκτάσεις, ανακοίνωσε ο Νίκος Κουρέτας, Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό, από το 8ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών - ITC 2025.

«Ξεκινάμε με την επέκταση από την Ανθούπολη προς το Ίλιον, με τρεις σταθμούς σε Παλατιανή, Ίλιον και Άγιο Νικόλαο, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό του αμαξοστασίου στον Ελαιώνα» σημείωσε ο κ. Κουρέτας.

Τόνισε ότι μετά το Ίλιον η άμεση προτεραιότητα είναι η επέκταση προς Γλυφάδα και Ελληνικό, όπου δημιουργείται μια νέα πόλη μέσα στην πόλη, με τις μελέτες να έχουν ξεκινήσει.

Παράλληλα, μελετάται η επέκταση της Γραμμής 4 και προς τις δύο κατευθύνσεις. Η μία γραμμή θα ξεκινάει από το Γουδή, θα περνάει από τη Λεωφόρο Κηφισίας και θα φθάνει στη Λυκόβρυση και τα Μελίσσια, ενώ η δεύτερη θα ξεκινάει από το Γαλάτσι και θα φθάνει σχεδόν έως την Εθνική οδό Αθηνών –Λαμίας. Μελέτες έχουν ξεκινήσει και για τη σύνδεση του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με το δίκτυο του μετρό.

Όσον αφορά στον χρονικό ορίζοντα όλων αυτών των παρεμβάσεων, ο κ. Κουρέτας τόνισε πως ορισμένες θα χρειαστούν από πέντε έως και δέκα χρόνια, κάποιες άλλεςίσως και περισσότερο.

«Τα έργα του μετρό είναι δύσκολα, σύνθετα, πολύπλοκα, απαιτούνται πολλά στάδια μελετών μέχρι να φθάσουμε να τα συμβασιοποιήσουμε», εξήγησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό, προσθέτοντας ότι χρειάζονται καλές μελέτες, καλή επίβλεψη και άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν.

Στάθηκε τέλος στην ανάγκη να αναπτυχθούν τόσο ο υπεραστικός σιδηρόδρομος στην επαρχία, όσο και τα μέσα σταθερής τροχιάς στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Γ. Ιωάννου, Πρόεδρος ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ΜΑΕ: Εντός του 2026, η ολοκλήρωση κρίσιμων έργων για έναν ασφαλή σιδηρόδρομο και η ενσωμάτωση των συστημάτων ERTMS/ETCS

Στο νέο ξεκίνημα του ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ΜΑΕ, που έχει ως στόχο να δράσει προς όφελος του τελικού χρήστη του σιδηροδρόμου, αναφέρθηκε ο Γιώργος Ιωάννου, Πρόεδρος ΔΣ της εταιρείας. «Είμαστε προσηλωμένοι σε ένα ασφαλές και αξιόπιστο δίκτυο», είπε χαρακτηριστικά.

Επισήμανε πως με την ολοκλήρωση εργολαβιών και την ενσωμάτωση συστημάτων ελέγχου κυκλοφορίας τίθενται οι βάσεις για ένα ασφαλές και διαλειτουργικό δίκτυο που θα συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και θα προσφέρει υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων.

Κατά τον κ. Ιωάννου, «η συντόμευση του χρόνου στα δρομολόγια που συνδέουν Αθήνα - Θεσσαλονίκη, θα επέλθει με την ολοκλήρωση κρίσιμων έργων και την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων ERTMS/ETCS.Στις αρχές του 2026, ξεκινά η σταδιακή έναρξη λειτουργίας του συστήματος αυτόματης πέδησης ETCS σε όλο το εύρος του κεντρικού σιδηροδρομικού άξονα. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα να ξεφύγουμε από βραδυπορίες, μονές γραμμές και επομένως θα μπορέσουμε να έχουμε μείωση χρόνου στο δρομολόγιο Αθήνα - Θεσσαλονίκη».

Καταλήγοντας, στάθηκε στο θέμα της χωρητικότητας στον σιδηρόδρομο, αναφέροντας ότι «δεν αφορά μόνο το επιβατικό κοινό και το εμπόριο, καθώς τα εμπορευματικά τρένα αποτελούν τη βασική πηγή μετεξέλιξης του σιδηροδρόμου σε ένα δυναμικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας. Χωρίς τον σιδηρόδρομο δεν μπορεί να υπάρξει διαμετακομιστικό εμπόριο».

Παναγιώτης Παπανικόλας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., πρόεδρος της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. και διευθυντής Ελλάδας της VINCI Concessions: Ενεργειακά αυτόνομη η Ολυμπία Οδός έως το 2030

Οι οδικοί άξονες και ο σιδηρόδρομος δεν είναι ανταγωνιστικές μεταξύ τους υποδομές, αλλά λειτουργούν συμπληρωματικά τόνισε ο Παναγιώτης Παπανικόλας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., Πρόεδρος της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. και Διευθυντής Ελλάδας της VINCI Concessions.

Σε ότι αφορά στις ενέργειες για την αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, ο Π. Παπανικόλας τόνισε ότι η Ολυμπία Οδός θα καταστεί αυτόνομη ενεργειακά έως το 2030, καθώς αυτή την περίοδο κατασκευάζονται 19 φωτοβολταϊκά πάρκα, τα οποία θα παρέχουν ενέργεια ισχύς 10 MW, που θα καλύπτουν το 100% των ενεργειακών αναγκών της Οδού.

Ο Π. Παπανικόλας εξήγησε ότι οι οδικοί άξονες αυξάνουν την προσβασιμότητα και την επισκεψιμότητα ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της περιφέρειας, δημιουργώντας έτσι ανάπτυξη και ίσες ευκαιρίες μεταξύ περιφέρειας και αστικών κέντρων. Την ανάπτυξη αυτή στη συνέχεια μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω το σιδηροδρομικό δίκτυο. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο παράδειγμα της πόλης των Ιωαννίνων, όπου -χάρη στο δίκτυο Νέας Οδού, γέφυρας Ρίου- Αντιρρίου, Ολυμπίας και Εγνατίας Οδού, η επισκεψιμότητα έχει υπερδιπλασιαστεί από τις 92 χιλιάδες σε πάνω από 190 χιλιάδες.

Γιώργος Συριανός, Πρόεδρος ΣΤΕΑΤ (Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών Ανωτέρων Τάξεων) – Διευθύνων Σύμβουλος, ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: Νέο μοντέλο παραγωγής έργων με Πρότυπες Προτάσεις

Στην απαραίτητη εστίαση στον τρόπο σύζευξης δρόμων και τρένων, στο πλαίσιο του εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού, αναφέρθηκε στην τοποθέτησή του ο Πρόεδρος του ΣΤΕΑΤ και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, κ. Γιώργος Συριανός.

«Στα αστικά κέντρα ζει ο μισός πληθυσμός της χώρας, με συνθήκες άθλιες στη δυνατότητα μετακίνησης. Άνθρωποι και περιβάλλον επιβαρύνονται. Χρειάζεται να γίνει η υπέρβαση και να εφαρμοστεί ο νόμος που έχει ψηφιστεί», τόνισε, αναφερθείς στο πλαίσιο των Πρότυπων Προτάσεων, το οποίο εφόσον εφαρμοστεί θα συμβάλλει στην επίλυση του προβλήματος.

«Μια λύση είναι η σήραγγα της Ηλιούπολης, που θα συνδέεται με κάποιο λιμάνι και αντιμετωπίζει το ζήτημα της Βουλιαγμένης. Επιπλέον, το Data Center σε οικιστικό περιβάλλον, στον νότο, όπου υπάρχει το παλιό αεροδρόμιο και όπου χρειάζεται μια ακόμη σήραγγα, η οποία θα βγαίνει πάλι στο αεροδρόμιο, από την άλλη πλευρά, είναι μια ακόμη λύση. Τέλος, μια απολύτως αναγκαία, λύση είναι μια σήραγγα στον Πειραιά. Η πρόβλεψη της κατασκευής του κόμβου του Σκαραμαγκά που θα οδηγεί στη συνέχεια στην Αττική Οδό και από εκεί στα Οινόφυτα», επεσήμανε.

Σύμφωνα με τον κ. Συριανό, η τρίτη λύση που αναφέρεται στη σήραγγα του Πειραιά, αποτελεί μια πάρα πολύ μεγάλη δυνατότητα, που συνθέτει την αντιμετώπιση ενός διαχρονικού προβλήματος. «Η συμφόρηση στο ποτάμι δεν αντιμετωπίζεται με απλές λύσεις. Οι ουρές θα είναι χιλιομέτρων, αν δε λάβουμε άμεσα μέτρα και η κατάσταση καθημερινά θα επιδεινώνεται. Η σήραγγα αυτή συνδέεται με ένα αστικό πρόβλημα που τόσα χρόνια δεν έχει αντιμετωπιστεί. Χρειάζεται, λοιπόν, να ενεργοποιηθεί ο νόμος, ώστε να δούμε την επόμενη ημέρα και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα», δήλωσε.

Ο Πρόεδρος ΣΤΕΑΤ και Διευθύνων Σύμβουλος, ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, αναφερόμενος στη συνολικότερη ανάγκη αλλαγής της χρηματοδοτικής λογικής στη χώρα μας, τόνισε ότι πρέπει να καλυφθούν σημαντικά κενά σε επενδύσεις και υποδομές. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε πέντε τρόπους εναλλακτικής χρηματοδότησης.

«Αρχικά, είναι σημαντική η συνεισφορά του δημοσίου. Χρειάζεται η άμεση ενεργοποίηση του νόμου, ώστε να υπάρξουν παραχωρήσεις που θα δώσουν τη δυνατότητα ύπαρξης σκιώδους διοδίου, μετά το 2037, οπότε θα ολοκληρωθεί και η αποπληρωμή του χρέους. Επίσης, απαιτείται η δυνατότητα αξιοποίησης του Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών, που έχει προχωρήσει αυτές τις ημέρες και δίνει σοβαρά αποτελέσματα, αφού συνδέεται και με άλλους φορείς. Ακόμη, η ίδρυση ενός εθνικού ταμείου έργων είναι απαραίτητη, αφού το συγκεκριμένο ταμείο θα λαμβάνει τέλη, όπως ακριβώς και η δυνατότητα αξιοποίησης των 5,5 δισ από τις παραχωρήσεις. Τέλος, χρειάζεται η διαμόρφωση συνθηκών τέτοιων που θα μπορούν να παράσχουν έργο μέσα από τα ομόλογα, κίνηση που επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα καλύψει σημαντικές παραγωγικές ανάγκες της οικονομίας», κατέληξε.