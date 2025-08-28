Austriacard: Έσοδα 163,6 εκατ. ευρώ με πτώση 16% στο Α’ εξάμηνο

Η Austriacard Holdings AG, ο διεθνής όμιλος εφαρμοσμένης τεχνολογίας με έδρα τη Βιέννη, ανακοίνωσε αποτελέσματα που αποτυπώνουν ένα δύσκολο πρώτο εξάμηνο για το 2025, με τις επιδόσεις να επηρεάζονται κυρίως από την εξομάλυνση της αγοράς καρτών πληρωμών στην Τουρκία και καθυστερήσεις σε έργα ψηφιοποίησης στην Ελλάδα.

Παρά τις πιέσεις, η διοίκηση του Ομίλου βλέπει καθαρά σημάδια ανάκαμψης και προδιαγράφει ισχυρή δυναμική για το υπόλοιπο του έτους, στηριζόμενη σε καινοτόμες λύσεις και νέα έργα τεχνητής νοημοσύνης.

Πτώση εσόδων για την Austriacard αλλά ισχυρές ταμειακές ροές

Τα ενοποιημένα έσοδα της Austriacard υποχώρησαν κατά 16% στα €163,6 εκατ., κυρίως λόγω της ύφεσης στην τουρκική αγορά πληρωμών και της επιβράδυνσης στις πωλήσεις μεταλλικών καρτών σε Fintech εταιρείες στην Ευρώπη.

Ωστόσο, η εταιρεία πέτυχε να ενισχύσει τις λειτουργικές ταμειακές ροές της κατά 26%, στα €10,4 εκατ., αποδεικνύοντας πειθαρχία στη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης.

Πίεση στην κερδοφορία

Το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα €19,3 εκατ., με περιθώριο 11,8%, αντανακλώντας την υποχώρηση των εσόδων παρά τις προσπάθειες εξορθολογισμού κόστους.

Τα καθαρά κέρδη περιορίστηκαν στα €2,5 εκατ. από €11,2 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, επιβαρυμένα και από ζημιές λόγω συναλλαγματικών διαφορών.

Παρ’ όλα αυτά, η μόχλευση παρέμεινε σε υγιή επίπεδα (2,1 φορές), ενώ ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα €96,1 εκατ. , σχεδόν αμετάβλητος σε σχέση με το τέλος του 2024.

Ψηφιακές λύσεις και AI στο επίκεντρο

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο, κ. Μανώλη Κόντο, ο όμιλος εστιάζει σε νέα καινοτόμα προϊόντα όπως η υπηρεσία Card-as-a-Service και οι πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος (AML).

Παράλληλα, σημαντική πρόοδος σημειώνεται στα έργα ψηφιοποίησης εγγράφων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, τομείς που αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τα έσοδα στο β’ εξάμηνο.

Ο κ. Κόντος δήλωσε: «Το πρώτο εξάμηνο του 2025 βρεθήκαμε αντιμέτωποι με προκλήσεις λόγω της εξομάλυνσης στην αγορά της Τουρκίας, έπειτα από αρκετά χρόνια εξαιρετικής ανάπτυξης, της προσωρινής επιβράδυνσης στις πωλήσεις μεταλλικών καρτών σε Fintechs στην Ευρώπη καθώς και των καθυστερήσεων σε ορισμένα συμβασιοποιημένα, μεγάλης κλίμακας, έργα ψηφιοποίησης του δημοσίου τομέα στην Ελλάδα. Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζουμε να υλοποιούμε τις στρατηγικές μας πρωτοβουλίες και να επιτυγχάνουμε ουσιαστική πρόοδο στην παροχή καινοτόμων προϊόντων και ολοκληρωμένων λύσεων, όπως Card-as-a-Service και λύσεις που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, Digital Taskforce for Anti-Money Laundering (AML) καθώς και εφαρμογές που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για την εξαγωγή δεδομένων στο πλαίσιο μεγάλης κλίμακας έργων ψηφιοποίησης εγγράφων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Οι λύσεις Document Lifecycle Management, Digital Technologies και οι πωλήσεις καρτών στις κύριες αγορές μας διατήρησαν την ισχυρή δυ­­­ναμική τους, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα της στρατηγικής και του επιχειρηματικού μοντέλου μας. Επιπρόσθετα, συνεχίζουμε να επεκτείνουμε το γεωγραφικό αποτύπωμά μας, να ενισχύουμε το χαρτοφυλάκιο προϊόντων/υπηρεσιών και να επιταχύνουμε την ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Οι βασικές συμφωνίες που υπογράφηκαν το Α’ Εξάμηνο – περιλαμβανομένων των συνεργασιών με κορυφαία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και της έναρξης υλοποίησης νέων ψηφιακών έργων – έθεσαν ισχυρές βάσεις για δυναμική ανάπτυξη κατά το Β’ Εξάμηνο 2025. Περαιτέρω, αξιολογούμε συνεχώς εξαγορές που θα προσδώσουν αξία, ώστε να μεγεθύνουμε το σύνολο των λύσεών μας σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές και όλους τους τομείς».

Μερίσματα και δέσμευση προς τους μετόχους

Η εταιρεία διένειμε μέρισμα €0,11 ανά μετοχή, αποδίδοντας περίπου 2%, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για διατήρηση προοδευτικής μερισματικής πολιτικής με στόχο διανομής 20-25% των καθαρών κερδών την περίοδο 2025-2027.

Προοπτικές για το Β’ εξάμηνο

Παρά τις χαμηλότερες εκτιμήσεις για το προσαρμοσμένο EBITDA του 2025 σε σχέση με το 2024, η διοίκηση της Austriacard εμφανίζεται αισιόδοξη για την πορεία του δευτέρου εξαμήνου.

Η σταθεροποίηση της τουρκικής αγοράς, η πρόοδος στα έργα ψηφιοποίησης και η ενίσχυση των λύσεων Citizen Identity και Document Lifecycle Management δημιουργούν προϋποθέσεις για αύξηση κερδοφορίας και βιώσιμη ανάπτυξη.

Όπως εξηγεί ο κ. Κόντος: «Βλέποντας μπροστά και παρά τις βραχυπρόθεσμες προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε στα έσοδα του Α’ Εξαμήνου 2025, αναθεωρήσαμε τις εκτιμήσεις για το προσαρμοσμένο EBITDA έτους 2025 προβλέποντας μείωση μεσαίου μονοψήφιου ποσοστού έναντι του 2024. Παρ’ όλα αυτά, για το υπόλοιπο του έτους αναμένουμε να επιτύχουμε σημαντικό ρυθμό ανάπτυξης έναντι του Α’ Εξαμήνου 2025. Οι εκτιμήσεις μας βασίζονται στο ισχυρό χαρτοφυλάκιο συμβασιοποιημένων έργων, στη μεγαλύτερη συνεισφορά των λύσεων Citizen Identity και Digital Technologies, οι οποίες διαθέτουν υψηλότερα περιθώρια κέρδους, στη σταθεροποίηση της αγοράς στην Τουρκία καθώς και στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας».

Με το βλέμμα στραμμένο στην τεχνητή νοημοσύνη, τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου και τις νέες στρατηγικές συνεργασίες, η Austriacard φιλοδοξεί να αφήσει πίσω της τις προκλήσεις του πρώτου εξαμήνου και αναμένει ουσιαστική ανάπτυξη στο Β’ εξάμηνο του έτους.