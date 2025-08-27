ΤτΕ: Κατά 2,1% αυξήθηκε το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το β’ τρίμηνο

Αύξηση 2,1% στη συνολική αξία του ενεργητικού τους κατέγραψαν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις το β’ τρίμηνο του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος η συνολική αξία του ενεργητικού τους διαμορφώθηκε στα 21.503 εκατ. ευρώ, έναντι 21.059 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση κατά 444 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 24 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 553 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2025. Οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού μειώθηκαν κατά 49 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 341 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 73 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 212 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 2,6% το β΄ τρίμηνο του 2025.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε στα 10.621 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2025, έναντι 10.523 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως σε άνοδο των αποτιμήσεων των ομολόγων τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε στο 49,4% το β΄ τρίμηνο του 2025, έναντι 50,0% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε στα 6.808 εκατ. ευρώ, έναντι 6.438 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, και το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού αυξήθηκε στο 31,7% το β΄ τρίμηνο του 2025, έναντι 30,6% το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται κυρίως σε άνοδο των αποτιμήσεων μεριδίων του εσωτερικού, αλλά και των λοιπών χωρών της ζώνης του ευρώ, καθώς και σε καθαρές αγορές μεριδίων εξωτερικού.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας αυξήθηκε στα 1.057 εκατ. ευρώ, έναντι 1.016 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως σε άνοδο των αποτιμήσεων μετοχών του εσωτερικού. Το ποσοστό των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 4,9% το β΄ τρίμηνο του 2025.

Τεχνικές προβλέψεις

Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα 3.800 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2025, έναντι 3.566 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 177 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 15.732 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις ζωής αυξήθηκαν κατά 179 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 12.129 εκατ. ευρώ, ενώ οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών διαμορφώθηκαν στα 3.603 εκατ. ευρώ από 3.605 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Από το σύνολο των τεχνικών προβλέψεων, το 77,1% αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής.