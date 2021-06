Το Κατάρ σώζει (ξανά) την Τουρκία με στόχο τα ελληνικά Rafale - Τι προβλέπει η συμφωνία

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, φαίνεται πως «έπεσαν οι υπογραφές» στη στρατιωτική συμφωνία συνεργασίας ανάμεσα στην Τουρκία και το Κατάρ, η οποία προβλέπει την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων του Κατάρ στη γειτονική χώρα για πέντε χρόνια, όπως τεχνικό προσωπικό και διαφόρων ειδών αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων μαχητικά αεροσκάφη τύπου Rafale.

Μπορεί η Τουρκία να είδε «από πρώτο χέρι» τις ικανότητες των γαλλικών μαχητικών 4++ γενιάς στο πλαίσιο της πολυεθνικής αεροπορικής άσκησης «Anatolian Eagle 2021», ωστόσο αντιλαμβάνονται ότι τα ελληνικά Rafale θα προκαλέσουν τεράστιο πρόβλημα στο Αιγαίο και έτσι προχώρησαν σε συμφωνία με το Κατάρ για να εκπαιδευτούν ακόμα περισσότερο στις περίφημες «ριπές ανέμου». Ωστόσο υπάρχουν κάποιες «δικλείδες ασφαλείας».

Αρχικά, ο ιστότοπος Nordic Monitor είχε δημοσιοποίησει το περιεχόμενο της στρατιωτικής συμφωνίας συνεργασίας των δύο χωρών πριν από μια εβδομάδα περίπου, δίχως ωστόσο να επιβεβαιώνεται η υπογραφή της, κάτι που τελικά ανέφερε η Sözcü και η Haberyildizi πριν από λίγες ώρες.

Tι προβλέπει η συμφωνία



Το Κατάρ θα αναπτύξει στο τουρκικό έδαφος και πιο συγκεκριμένα στο Ικόνιο:

12 μαχητικά αεροσκάφη τύπου Rafale

9 μαχητικά αεροσκάφη τύπου Mirage-2000

4 αεροσκάφη στρατηγικών μεταφορών τύπου C-17 Globemaster III

4 μεταγωγικά αεροσκάφη τύπου C-130

7 ελικόπτερα πολλαπλών ρόλων τύπου AW-129

Δύναμη 250 στρατιωτών, ως τεχνικό προσωπικό

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το δημοσίευμα του Nordic Monitor, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διαβίβασε στις 3 Ιουνίου τη συμφωνία στην τουρκική Εθνοσυνέλευση για έγκριση, ενώ ακόμα απέστειλε συνημμένο σημείωμα που εξηγεί ότι η συμφωνία αποσκοπεί στην εκπαίδευση και στην μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας από τους Τούρκους στους πιλότους και στο προσωπικό του Κατάρ.

Significant - Qatar to deploy 36 air assets, 250 soldiers in Turkey for five years under an agreement that will allow them conduct joint operations & training missions



The deployment will include:



12× Rafales

9× Mirage2000s

4× C-17s

4× C-130s

7× AW-129shttps://t.co/kPf0bk9yNb pic.twitter.com/I8e0UbW1tM