Daily Mail για Ρ. Πισπιρίγκου: Μάνα χαμογελάει στο παιδί της πριν του δώσει μοιραία δόση κεταμίνης

Τα σύνορα της Ελλάδας έχει ξεπεράσει πλέον η υπόθεση της Πάτρας, με το παγκόσμιο πια ενδιαφέρον, να στρέφεται στην προφυλακισμένη Ρούλα Πισπιρίγκου για το θάνατο της 9χρονης κόρης της Τζωρτζίνας.

Συγκεκριμένα, η Daily Mail έχει δημοσιεύσει σχετικό άρθρο, με κεντρική φωτογραφία εκείνη που η Τζωρτζίνα είναι στο κρεβάτι του νοσοκομείου και δίπλα της βρίσκεται η Ρούλα Πισπιρίγκου.

«33χρονη μητέρα χαμογελάει στην ανάπηρη κόρη της στην τελευταία της φωτογραφία, πριν της χορηγήσει μοιραία δόση κεταμίνης ενώ εγκληματικές πράξεις ήταν και οι θάνατοι των άλλων δύο κοριτσιών της» είναι ο τίτλος του άρθρου.

Μέσα σε αυτό περιγράφεται ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου κατηγορήθηκε για τη δολοφονία της εννιάχρονης κόρης της Τζωρτζίνας, αφού η εξέταση του μυϊκού της ιστού αποκάλυψε την παρουσία του αναισθητικού, το οποίο δεν είχε χορηγηθεί από γιατρούς.

Η Τζωρτζίνα -η οποία υπέφερε από επιληπτικές κρίσεις τον Απρίλιο του 2021 που την άφησαν τετραπληγική- πέθανε τον Ιανουάριο αφού πέρασε οκτώ μήνες στο νοσοκομείο και οι νοσοκόμες αργότερα επιβεβαίωσαν ότι η Πισπιρίγκου ήταν μόνη με την κόρη της τις στιγμές που προηγήθηκαν του θα

