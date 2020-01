Μέτρα επί μέτρων για τον κοροναϊό

Το Χονγκ- Κονγκ ανακοίνωσε πως αναστέλλει τις ακτοπλοϊκές και σιδηροδρομικές συνδέσεις με την υπόλοιπη Κίνα, ενώ μειώνει δραστικά τις πτήσεις που το συνδέουν με άλλες πόλεις της χώρας. Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Ζιπίνγκ εμφανίστηκε βέβαιος πως η χώρα του θα θέσει υπό έλεγχο τον διαβολικό, όπως τον χαρακτήρισε, ιό. O ΠΟΥ ανέφερε επίσης πως θα στείλει στην Κίνα ομάδα ειδικών το συντομότερο δυνατό, χωρίς να προσδιορίσει σαφέστερο χρονοδιάγραμμα.

Στο μεταξύ οι νεκροί στην Κίνα ανέρχονται πλέον σε 106 και πολλές χώρες προσπαθούν να βοηθήσουν στην απομάκρυνση υπηκόων τους από τη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συντονίζει τις προσπάθειες για την απομάκρυνση 350 Ευρωπαίων από την πολύ Γουχάν όπου είχαν εκδηλωθεί τα πρώτα συμπτώματα του κοροναϊού.

Η Γουχάν μοιάζει με πόλη φάντασμα καθώς οι πολίτες παραμένουν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους κλεισμένοι στα σπίτια τους, ενώ η κίνηση στους δρόμους είναι ελάχιστη σύμφωνα με βίντεο από drone του Γαλλικού Πρακτορείου.

