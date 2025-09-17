ΠΟΜΙΔΑ: Ζητεί 5 εξαιρέσεις από την τραπεζική καταβολή μισθωμάτων

Την εξαίρεση πέντε κατηγοριών μισθωμάτων από την επιβολή κυρώσεων σε βάρος ιδιοκτητών και ενοικιαστών, σε περίπτωση μη τραπεζικής καταβολής τους, αλλά και τέσσερις πρόσθετες ρυθμίσεις που θα πρέπει να ισχύσουν για την εύρυθμη εφαρμογή του μέτρου από 1.1.2026, ζητεί η ΠΟΜΙΔΑ.

Η ΠΟΜΙΔΑ απέστειλε σχετική επιστολή προς τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή, ζητώντας οι προτάσεις της να συμπεριληφθούν στην εισήγησή του προς τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, εν όψει της έκδοσης της υπουργικής απόφασης που θα καθορίζει τις εξαιρέσεις αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 210 του ν. 5222/2025.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής της ΠΟΜΙΔΑ προς τον Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργο Πιτσιλή έχει ως εξής:

Θέμα: Πρόταση αναγκαίων εξαιρέσεων από την τραπεζική καταβολή μισθωμάτων.

Αξιότιμε κε Διοικητά

Εν όψει της σύνταξης, σύμφωνα με το άρθρο 210 Ν. 5222/2025, της εισήγησης σας για τον καθορισμό με απόφαση ΥΠΕΘΟ, εξαιρέσεων από την εφαρμογή των κυρώσεων σε βάρος ιδιοκτητών και ενοικιαστών της παρ. 5 του άρθρου 39 ΚΦΕ, και προς αποφυγή ευλόγων διαμαρτυριών των ενδιαφερομένων και των δύο πλευρών λόγω της ταλαιπωρίας τους αλλά και της άδικης απώλειας νομίμων εκπτώσεων και επιδομάτων τους, σας προτείνουμε να εισηγηθείτε να εξαιρεθούν από τις κυρώσεις αυτές, τα εξής μισθώματα κατοικιών:

Τα μισθώματα έως πεντακόσια ευρώ (500€) μηνιαίως Τα μισθώματα μεταξύ συμβαλλομένων ηλικίας άνω των 70 ετών, για τους οποίους δεν ισχύει η φορολογική υποχρέωση διενέργειας ηλεκτρονικών συναλλαγών Τα μισθώματα που έχουν ήδη προκαταβληθεί στον εκμισθωτή Τα μισθώματα που έχουν κατασχεθεί από το Δημόσιο ή ιδιώτη εις χείρας τρίτου ή έχουν εκχωρηθεί προς τρίτο έναντι οφειλής Τα μισθώματα που παρακατατίθενται για οποιοδήποτε λόγο στο ΤΠ&Δ.

Επίσης, ως προς τις λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης, ζητούμε να οριστεί ρητά ότι: