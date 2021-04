Ν. Χαρδαλιάς: Ανοίγουν τα καταστήματα σε Θεσσαλονίκη και Αχαΐα από Δευτέρα

Το άνοιγμα του λιανεμπορίου στη Θεσσαλονίκη και την Αχαΐα, αλλά όχι την Κοζάνη ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, κατά την τακτική ενημέρωση για την πορεία της Covid -19 παρουσία της καθηγήτριας Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου, τον επίκουρο καθηγητή Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκα Μαγιορκίνη καθώς και τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη.

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Χαρδαλιάς από Δευτέρα 12 Απριλίου αποφασίστηκε η επαναλειτουργία του λιανεμπορίου στην Αχαΐα με click in shop και click away, ενώ στη Θεσσαλονίκη μόνο με click away. Στην Κοζάνη δεν θα επαναλειτουργήσουν τα καταστήματα λιανικού εμπορίου, λόγω του αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου.

Παράλληλα ανακοίνωσε από 12 Απριλίου την επαναλειτουργούν των καταστημάτων του ΟΠΑΠ, με εξαίρεση τα ΟΠΑΠ play και τα τυχερά παιχνίδια με κερματοδέκτη..

Σε ό,τι αφορά το λιανικό εμπόριο είπε ότι αίρεται το πλαφόν των 20 ατόμων και πλέον η αναλογία πληθυσμού/εμβαδού έχει ως εξής:

Για επιφάνειες έως 500 τμ ένα άτομο ανά 25 τμ, για επιφάνειες άνω των 500 τμ, κάθε 100 τμ πλέον των 500 τμ, επιτρέπεται ένας πελάτης επιπρόσθετα.