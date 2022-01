«Υπάρχει κίνδυνος για νέο κύμα-Δεν θα τελειώσει εύκολα η πανδημία» προειδοποιεί ο Καπραβέλος

Τον κίνδυνο επέλασης ενός νέου κύματος κορωνοϊού, εξέφρασε ο διευθυντής της Β' ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπανικολάου, Νίκος Καπραβέλος.



Ο ίδιος μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ανέφερε πως ήδη στα νοσοκομεία προετοιμάζονται για ένα νέο κύμα κρουσμάτων το οποίο ωστόσο σημείωσε πως θα είναι ηπιότερο: «Είναι κρίσιμη η περίοδος για το επόμενο κύμα. Το πάθημα μας έχει γίνει μάθημα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρθει, πιστεύουμε όμως ότι θα είναι ηπιότερο από το προηγούμενο»,

Δήλωσε μάλιστα πως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει δοθεί το μήνυμα ότι το τέλος της πανδημίας βρίσκεται κοντά και για αυτόν τον λόγο πρότεινε να επεκταθεί ο υποχρεωτικός εμβολιασμός, να διατηρηθεί η χρήση της μάσκας αλλά και επιπλέον περιοριστικά μέτρα για τους ανεμβολίαστους: «Λάθος μήνυμα η χαλάρωση των μέτρων, δεν είναι ώρα για να βγει κάποιος να διασκεδάσει. Τώρα πρέπει να προσέξουμε και να μην χαλαρώσουμε, δεν θα τελειώσει εύκολα η πανδημία».

Από την πλευρά του ο Γιώργος Μπουλμπασάκος, πνευμονολόγος στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, έκανε λόγο για συνεχόμενη πίεση στο σύστημα υγείας, ενώ τόνισε ότι δίνεται καθημερινή μάχη για να υπάρξει κενή κλίνη ΜΕΘ.



Μάλιστα για τους διασωληνωμένους, τόνισε ότι υπάρχουν περιστατικά και με Όμικρον, ενώ στην συντριπτική τους πλειοψηφία είναι ανεμβολίαστοι και χωρίς την τρίτη δόση.

«Να μην παρασυρόμαστε από τις άλλες χώρες, εμείς δεν είμαστε σε τέτοιο επίπεδο, πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί, έχουμε καθημερινά 100 θανάτους», σχολίασε για την χαλάρωση των μέτρων

Πηγή: https://www.skai.gr/news/health/kapravelos-koronoios-proeidopoiei-yparxei-kindynos-gia-neo-kyma-den-tha-teleiosei-eykola

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram