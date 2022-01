Παρατάθηκε μέχρι τη Δευτέρα η διάθεση των self test σε μαθητές και εκπαιδευτικούς

Αυτό, διότι όπως ενημέρωσε το υπουργείο Παιδείας, παρατείνεται η διάθεση των self test για δύο ακόμη μέρες, προκειμένου για τη διευκόλυνση των πολιτών.

Η αρχική οδηγία ανέφερε ότι γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα μπορούν να προμηθεύονται τα self test από τα φαρμακεία μέχρι και το Σάββατο 22 Ιανουαρίου. Ωστόσο, το υπουργείο Παιδείας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι το πρώτο self test της επόμενης εβδομάδας για μαθητές και εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση στο σχολείο την Τρίτη, ανακοίνωσε ότι τα φαρμακεία θα διαθέτουν self test και τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου.Υπενθυμίζεται ότι μαθητές και εκπαιδευτικοί λαμβάνουν πέντε self test από τα φαρμακεία, τα οποία θα καλύψουν τις ανάγκες αυτοδιαγνωστικών ελέγχων από τις 24 Ιανουαρίου έως και τις 8 Φεβρουαρίου.

Οι οδηγίες για τα self test

Από το υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζεται τα εξής:

το self-test πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση κάθε Τρίτη και Παρασκευή στο σχολείο,

ο προσυμπτωματικός διαγνωστικός έλεγχος για τον νέο κορωνοϊό μέσω αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας (self test) είναι υποχρεωτικός για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, εμβολιασμένους και μη, καθώς και για τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς,

βεβαίωση αρνητικού self test οφείλουν να φέρουν όλοι οι μαθητές από 4 έως 18 ετών καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί,

η δήλωση και το αποτέλεσμα για τις δημόσιες σχολικές μονάδες καταχωρίζεται στη πλατφόρμα edupass.gov.gr, από την οποία εκδίδεται και η Σχολική Κάρτα για COVID-19,

οι εκπαιδευτικοί που δεν είναι εμβολιασμένοι πραγματοποιούν δυο rapid test την εβδομάδα με δική τους επιβάρυνση έως και 48 ώρες πριν την προσέλευση της Τρίτης και της Παρασκευής.

H πλατφόρμα edupass.gov.gr αφορά μόνο τις δημόσιες σχολικές μονάδες. Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που φοιτούν σε ιδιωτικές σχολικές μονάδες και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να δηλώνουν το αποτέλεσμα των self-test στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr και να εκδίδουν την Σχολική Κάρτα για COVID-19.

Σήμερα το πρωί τα αποτελέσματα του τελευταίου self test της εβδομάδας

Θυμίζουμε ότι σήμερα πρέπει να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του self test, με την έλευση στα σχολεία. Ο έλεγχος μπορεί να γίνει μέχρι και 24 ώρες πριν την παρουσία στην εκπαιδευτική δομή.