Τσακρής: Ζούμε ένα μακρόσυρτο 4ο κύμα- Και τα Χριστούγεννα θα έχουμε πρόβλημα

«Πολύ δύσκολος μήνας ο Δεκέμβριος, θα έχουμε ένα μακρόσυρτο 4ο κύμα» εκτίμησε μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ο καθηγητής μικροβιολογίας Αθανάσιος Τσακρής.



Απαντώντας σε ερώτηση γιατί το κύμα αυτό είνια βαρύ και θανατηφόρο, ο καθηγητής εξήγησε ότι η Ευρώπη ξέχασε ότι το φθινόπωρο είνια η εποχή του κορωνοϊού, όπως και πέρσυ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, και τα Χριστούγεννα θα έχουμε πρόβλημα στα νοσοκομεία, δεδομένου ότι θα προστίθενται σοβαρά περιστατικά.

«Υπήρξε μια αύξηση πολύ απότομη και στη συνέχεια θα υπάρξει κάθοδος, λογικά πριν τα Χριστούγεννα», πρόσθεσε.

Όλο το Δεκέμβριο θα έχουμε αυτή την πιεση, κατά τον κ. Τσακρή και «μετά λογικά θα έχουμε κάμψη αλλά έχουμε και το χειμώνα μπροστά μας»

Όπως ανέφερε ο καθηγητής θα πρέπει να προχωρήσει γρήγορα η τρίτη δόση, ενώ παρέπεμψε στο παράδειγμα του Ισραήλ.

«Δεν φταίει το εμβόλιο, όσο περνάνε οι μήνες περνάει η δραστικότητα», τόνισε.

Παράλληλα ο κ. Τσακρής εκτίμησε ότι θα μπούμε σε ένα 5ο επιδημικό κύμα μέσα στο χειμώνα και θα νοσήσουν οι εμβολιασμένοι που δεν έχουν πια ανοσία, όπως συνέβη στο Ισραήλ.

«Ελπίζουμε ότι ο ιός θα γίνει επιδημικός κάποια στιγμή και θα είναι λιγότερα τα περιστατικά», είπε.

«Η τρίτη δόση κάνει καλύτερη ανοσία σε σχέση με την δεύτερη, ενώ διαρκεί περισσότερο σε σύγκριση με τη δεύτερη», κατέληξε ο κ. Τσακρής.

Πηγή:

