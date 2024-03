Στις κορυφές της παγκόσμιας κατάταξης το Χρηματιστήριο Αθηνών - Άνοδος 10,18% στο πρώτο δίμηνο

Το ελληνικό χρηματιστήριο ολοκλήρωσε ένα θετικό δίμηνο (+10,18%) με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή των αποδόσεων ανάμεσα στους μεγάλους παγκοσμίους δείκτες, Κατέλαβε την τέταρτη θέση μεταξύ των μεγάλων παγκοσμίων δεικτών μετά τον τουρκικό δείκτη BIST 100 (+23,07%), τον ιαπωνικό Nikkei (+17,11%) και τον δείκτη VN30 του χρηματιστηρίου του Βιετνάμ 11,87%).

Το ελληνικό χρηματιστήριο, στο πρώτο δίμηνο, είχε καλύτερη εικόνα από τους δείκτες της Wall Street (Nasdaq +7,20%, S&P 500 +6,84%, Dow Jones (+3,47%), αλλά και τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς (DAX-30 +5,53%, Cac-40 +5,09%, FTSE-100 -1,33%).

Στο περυσινό πρώτο δίμηνο η χρηματιστηριακή αγορά είχε καταγράψει σχεδόν διπλάσια κέρδη(+21,45%) και είχε αναδειχθεί πρωταθλητής αποδόσεων διεθνώς.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγορά στο πρώτο δίμηνο αυξήθηκε κατά 10,603 δισ. ευρώ.

Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης αυξήθηκε τον Φεβρουάριο κατά 4,19% και ο Τραπεζικός δείκτης κατέγραψε μηνιαία κέρδη 5,54% και από τις αρχές του έτους παρουσιάζει κέρδη 17,52%

Η επιτυχία της δημόσιας προσφοράς του ΔΑΑ ήταν από τα κυρίαρχα γεγονότα. Η εμβληματική εισαγωγή του Ελ. Βενιζέλος δεν θα είναι απλώς μια νέα εισαγωγή εταιρείας αλλά μια κίνηση που επανασυστήνει την ελληνική αγορά στο εξωτερικό.

Η είσοδος του Ελ. Βενιζέλος στο ΧΑ ήταν η σημαντικότερη Δημόσια Εγγραφή των τελευταίων 15 ετών και έφερε πιο κοντά την ελληνική αγορά στο στόχο της ένταξης της στο κλαμπ των Ανεπτυγμένων Αγορών.

Είναι πρακτικά η πρώτη δημόσια προσφορά μετοχών "διεθνών προδιαγραφών" και μεγέθους άνω του 1 δισ. σε συνολική αξία κεφαλαιοποίησης που υλοποιείται στο Χ.Α., μετά την εισαγωγή των μετοχών της Τέρνα Ενεργειακή τον Νοέμβριο του 2007.

Η αγορά κυρίως βρίσκει στηρίγματα:

- Στην αναπτυξιακή προοπτική της Ελλάδος: Το ισχυρό αναπτυξιακό story της ελληνικής οικονομίας επιβεβαίωσε προσφάτως η Κομισιόν, η οποία προβλέπει σχεδόν τριπλάσια ανάπτυξη στην Ελλάδα (2,3%) σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ και της ευρωζώνης. Η πιο αισιόδοξη εκτίμηση για την ανάπτυξη της ελληνικές οικονομίας είναι αυτή της UBS, η οποία "βλέπει" αύξηση του ΑΕΠ κατά 3% το 2024 και το 2025.

Αποτελέσματα ρεκόρ καταγράφουν οι εισηγμένες εταιρείες

Συνεχίζεται η καλή εικόνα από το μέτωπο της κερδοφορίας των εισηγμένων εταιριών (OTE, Coca Cola, Titan, Πειραιώς) διατηρώντας παράλληλα τις θετικές προοπτικές της τρέχουσες χρήσης αλλά και την προσμονή των καλών μερισμάτων που θα μοιραστούν από τις εισηγμένες σε λίγους μήνες.

- Μετά από πολλά χρόνια οι Τράπεζες θα είναι κερδοφόρες, με μονοψήφια NPEs και με υπόσχεση διανομής μερισμάτων.

- Αναμένεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2024 η τοποθέτηση του ΧΑ σε "under review for possible upgrade" (υπό εξέταση για πιθανή αναβάθμιση), για ανακατάταξη σε ανεπτυγμένες αγορές, η οποία αναμένεται το 2025.

Οι αποδόσεις στο α΄2μηνο

Τη μεγαλύτερη άνοδο, το πρώτο δίμηνο του 2024 σημείωσαν οι μετοχές: Sato (+98,31%), Βιοτέρ (+65,83%), Δομική Κρήτης (+40,49%) και Εβροφάρμα(+39,17%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι τίτλοι: Κέκροψ( -18,04%), Ακρίτας (-17,74%), Προοδευτική( -13,68%) και Ιντερτέκ( -11,72%).

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τα υψηλότερα κέρδη παρουσίασαν οι μετοχές: Πειραιώς (+27,19%), Τιτάν (+22,38%), Elvalhalcor (+22,16%), Eurobank (+18,63%), ΕΛΠΕ (+15,52%), Εθνική (+15,17%), Viohalco (+14,07%), ΟΛΠ (+12,93%), Alpha Bank (+12,87%), Σαράντης (+11,67%) και Motor Oil (+11,11%). Μικρότερα κέρδη κατέγραψαν οι τίτλοι: ΟΠΑΠ (+9,76%), Coca Cola HBC (+9,58%), OTE (+8,22%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+8,21%), ΔΕΗ (+8,06%), Aegean Airlines (+7,76%), Jumbo (+7,64%), Autohellas (+5,32%), Eλλάκτωρ (+5,29%), Τέρνα Ενεργειακή (+4,34%) και Quest Συμμετοχών (+0,90%). Αντιθέτως με πτώση έκλεισαν οι μετοχές: ΕΥΔΑΠ(-8,76%), Mytilineos (-1,91%).