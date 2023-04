Μπόνους έως και 1000 δολ. για το άνοιγμα λογαριασμού καταθέσεων δίνουν οι τράπεζες

Μετά την τραπεζική κρίση που ταρακούνησε τις αγορές τον περασμένο μήνα, οι τράπεζες φαίνεται να αναθεωρούν τις προσφορές τους σε μια προσπάθεια να διατηρήσουν τις καταθέσεις των πελατών στους λογαριασμούς τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Οι αμερικανικές τράπεζες προσπαθούν να προσελκύσουν τους καταθέτες προσφέροντας μπόνους για άνοιγμα νέων λογαριασμών ή κατάθεση χρημάτων σε τακτική βάση. Οι προσφορές πραγματοποιούνται σε μια περίοδο που οι αποτυχίες της Silicon Valley Bank και της Signature Bank τον περασμένο μήνα τρόμαξαν τους πελάτες, ωθώντας τους να μετακινήσουν 119 δισεκατομμύρια δολάρια από μικρότερα ιδρύματα.

Η Capital One Financial Corp διαφημίζει μπόνους 100 δολ. για το άνοιγμα ενός νέου λογαριασμού ταμιευτηρίου και τη διατήρηση άνω των 10.000 δολ. σε αυτόν για 90 ημέρες. Η προσφορά φτάνει έως και ένα μπόνους 1.000 δολ. για καταθέσεις άνω των 100.000 δολ. Η Discover Financial Services και το LendingClub προσφέρουν παρόμοια προνόμια.

Η Citizens Financial Group προσφέρει μπόνους 25 δολ για πελάτες που καταθέτουν 100 δολ. το μήνα για τρεις μήνες και διατηρούν ένα ελάχιστο υπόλοιπο, σύμφωνα με mail που αποστέλλονται στους πελάτες μετά τις 10 Μαρτίου. Η προσφορά είναι μέρος μιας προσχεδιασμένης καμπάνιας για την προώθηση υγιών αποταμιευτικών συνηθειών αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εκπρόσωπος Τύπου του Πολίτη Ελένη Γαρμπή.

Η πληρωμή για καταθέσεις είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για τις τράπεζες να κρατούν πιστούς τους πελάτες, είπαν οι αναλυτές.

«Καθώς τα επιτόκια αυξάνονται, οι λογαριασμοί ταμιευτηρίου υψηλής απόδοσης έχουν γίνει της μόδας για άλλη μια φορά με ορισμένες τράπεζες να ανταγωνίζονται επιθετικά για να παραμείνουν στην κορυφή των πινάκων επιτοκίων στους οποίους βασίζονται οι καταναλωτές για λόγους σύγκρισης», δήλωσε ο Andrew Davidson, Chief Insights Officer της Mintel.

«Ο έντονος ανταγωνισμός τροφοδοτήθηκε περαιτέρω από τη συνολική πτώση των καταθέσεων με περισσότερες εταιρείες να προσεγγίζουν πελάτες τις τελευταίες εβδομάδες», πρόσθεσε.

Οι τράπεζες προσπαθούν επίσης να διατηρήσουν πελάτες χρησιμοποιώντας άλλες τεχνικές, όπως εξηγώντας τους κανόνες σχετικά με την ασφάλιση καταθέσεων, προσφέροντας διαφορετικά προϊόντα ή δίνοντας έμφαση στους δεσμούς με τις τοπικές κοινωνίες.



Οι μικρότερες τράπεζες, οι οποίες ταλαιπωρήθηκαν περισσότερο από την πρόσφατη κρίση, κατάφεραν να ανακόψουν την έξοδο των καταθέσεων προς το παρόν, σύμφωνα με την εβδομαδιαία εφημερίδα της Federal Reserve. Ωστόσο, οι ειδικοί του κλάδου συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά τις εκροές.

Πως κινήθηκαν οι καταθέσεις

Τα στοιχεία της Fed έδειξαν ότι οι μικρότερες τράπεζες των ΗΠΑ - που ορίζονται ως οποιοσδήποτε δανειστής που δεν συγκαταλέγεται στις 25 μεγαλύτερες αμερικανικές τράπεζες που ταξινομούνται βάσει περιουσιακών στοιχείων - είδαν τις καταθέσεις τους να σταθεροποιούνται την εβδομάδα της 22ας Μαρτίου, μειωμένες μόλις 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια από την προηγούμενη εβδομάδα σε μη εποχικά προσαρμοσμένη βάση.

Αυτό συγκρίνεται με καταθέσεις 185 δισεκατομμυρίων δολαρίων που αφαιρέθηκαν από πανικόβλητους πελάτες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που έληξε στις 15 Μαρτίου, μετά την κατάρρευση της SVB. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fed οι καταθέσεις σε μικρότερες τράπεζες εξακολουθούσαν να είναι μειωμένες κατά 216 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που έληξε στις 22 Μαρτίου από το υψηλό του Δεκεμβρίου.

Εν τω μεταξύ, μεγάλες τράπεζες των ΗΠΑ έχασαν 96,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε καταθέσεις την εβδομάδα που έληξε στις 22 Μαρτίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Fed. Αρκετοί αναλυτές απέδωσαν την πτώση, στους καταθέτες που μεταφέρουν τα χρήματα τους σε αμοιβαία κεφάλαια της αγοράς χρήματος υψηλότερης απόδοσης.

Οι καταθέσεις σε μεγάλες τράπεζες μειώθηκαν περίπου 519 δισεκατομμύρια δολάρια από 11,2 τρισεκατομμύρια δολάρια τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους.

Οι τράπεζες λειτουργούν ως μεσάζοντες στην οικονομία παίρνοντας καταθέσεις και δίνοντας δάνεια. Μέχρι στιγμής, η μείωση των καταθέσεων δεν τους εμπόδισε να χορηγούν πιστώσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

«Οι αυστηρότεροι όροι χρηματοδότησης για τις τράπεζες δεν μεταφράστηκαν σε καμία αξιοσημείωτη επιβράδυνση στη συνολική αύξηση των δανείων του τραπεζικού τομέα των ΗΠΑ σε σχέση με τα επίπεδα του Φεβρουαρίου», ανέφεραν σε σημείωμα αναλυτές της Moody's.