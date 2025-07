Κόντρα στην κυβερνητική πολιτική με νέες χρεώσεις η Eθνική Tράπεζα

H αλλαγή αφορά σε εκατοντάδες χιλιάδες λογαριασμούς της Εθνικής. Το πρόβλημα συνίσταται στο ότι ο κάτοχος του λογαριασμού δεν καλείται να επιλέξει αν θα αποδεχθεί τη συγκεκριμένη χρέωση για να κάνει χρήση των προνομίων που προσφέρονται. Συνίσταται στο ότι η χρέωση θα ξεκινήσει να επιβάλλεται κανονικά από τις 09 Σεπτεμβρίου εκτός και αν ο ενδιαφερόμενος αποφασίσει να κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες για να αρνηθεί τη χρέωση. Δηλαδή «εξ’΄ορισμού» πληρώνουν όλοι εκτός από αυτούς που θα κάνουν τις ενέργειες για να μην πληρώνουν. Είναι αυτονόητο ότι η αλλαγή αφορά σε εκατομμύρια πολίτες οι οποίοι είναι αμφίβολο αν έχουν ενημερωθεί για την επικείμενη αλλαγή. Προς το παρόν, η Τράπεζα έχει αναρτήσει ειδοποίηση στο ebanking ενώ στέλνει και μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Είναι ένα ερώτημα το πώς ενημερώθηκαν ή θα ενημερωθούν πελάτες μεγαλύτερης ηλικίας που δεν χρησιμοποιούν ή την ηλεκτρονική τραπεζική ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Για το θέμα που έχει προκύψει είναι ήδη ενήμερη η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο Οικονομικών καθώς οι μνήμες από τη διάσταση που πήρε το θέμα με τις χρεώσεις των ATM είναι ακόμη νωπές. Κατόπιν και της δημόσιας καταγγελίας στην οποία προχώρησε η ΕΚΠΟΙΖΩ είναι πλέον πιθανό να υποχρεωθεί και η Εθνική Τράπεζα σε δημόσιες διευκρινήσεις ώστε να φτάσουν τα… νέα και σε αυτούς που καλούνται να πληρώσουν δηλαδή τους κατόχους των λογαριασμών. Ακολουθεί προς ενημέρωση του κοινού ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΚΠΟΙΖΩ:

Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. έχει λάβει δεκάδες καταγγελίες από καταναλωτές σχετικά με επιστολή της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΤΕ), με την οποία ενημερώνει τους πελάτες της - καταθέτες, ότι θα προβεί αυτόματα σε μετατροπή των τραπεζικών τους λογαριασμών από “απλού ταμιευτήριου/απλού τρεχούμενου” σε “λογαριασμό προνομίων” με μηνιαία χρέωση 0,80 ευρώ για την εξασφάλιση μειωμένου κόστους σε ορισμένες συναλλαγές τους.

Οι καταναλωτές – δικαιούχοι που δεν επιθυμούν να επιβαρυνθούν με τη χρέωση του νέου αυτού λογαριασμού θα πρέπει να ενεργήσουν οι ίδιοι και να δηλώσουν ότι δεν αποδέχονται την τροποποίηση, εντός μάλιστα προθεσμίας 60 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της επιστολής.

Σύμφωνα με την επιστολή, τα ειδικά προνόμια αφορούν σε δωρεάν υπηρεσίες όπως: δωρεάν εξερχόμενα και εισερχόμενα εμβάσματα μόνο μέσω digital-banking μέχρι 5.000 EUR, δωρεάν φόρτιση προπληρωμένης κάρτας ανεξαρτήτως ποσού, συμμετοχή στο πρόγραμμα επιβράβευσης Go For More, δωρεάν μεταφορά χρημάτων έως 500 EUR ημερησίως μέσω IRIS Payments, δωρεάν απεριόριστες πληρωμές λογαριασμών μέσω παγίων εντολών digital-banking ή ATM, δωρεάν παροχή έκτακτου αντιγράφου κίνησης.

Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. επισημαίνει ότι, στο βαθμό που η ΕΤΕ προτείνει την τροποποίηση της υφιστάμενης σύμβασης και την αλλαγή των χαρακτηριστικών του λογαριασμού, οι νέοι όροι θα πρέπει να γίνουν αποδεκτοί από τον καταναλωτή για να έχουν ισχύ. Η λογική χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του δικαιούχου (opt-out) που ακολουθεί η τράπεζα εκτός από παράνομη, αναμένεται να επιβαρύνει χιλιάδες καταναλωτές, ιδίως όσους ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, που δε θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν την εναντίωσή τους. Επιπλέον, η συγκεκριμένη πολιτική της τράπεζας θεωρείται και ως παραπλανητική αθέμιτη εμπορική πρακτική, δεδομένου ότι, τα δήθεν προνόμια αφορούν σε υπηρεσίες που παρέχονται τουλάχιστον κάποιες από αυτές ήδη δωρεάν από 20/01/2025, οπότε τέθηκαν σε ισχύ οι νέες τραπεζικές χρεώσεις σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.5167/2024.

Ειδικότερα, οι πληρωμές λογαριασμών μέσω παγίων εντολών web/mobile/internet banking, η φόρτιση προπληρωμένης κάρτας έως εκατό 100 ευρώ ημερησίως, η μεταφορά χρημάτων μέσω IRIS Payments. Επιπρόσθετα είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν τα συγκεκριμένα προνόμια πράγματι αντισταθμίζουν τη μηνιαία χρέωση. Ιδιαίτερη αδιαφάνεια καλύπτει λ.χ. τα δήθεν δωρεάν εξερχόμενα και τα εισερχόμενα εμβάσματα μέσω digital-banking μέχρι 5.000 ευρώ, χωρίς να διευκρινίζεται αν περιλαμβάνουν τις συνήθεις στην πρακτική μεταφορές πίστωσης που πλέον έχουν ούτως ή άλλως από πολύ μικρή έως μηδενική χρέωση ή μόνο τα πιο δαπανηρά εμβάσματα, ενώ ταυτόχρονα τίθενται όροι και περιορισμοί (πολιτική ορθής χρήσης) για τους οποίους ουδεμία αναφορά κάνει στην επιστολή της προς τους δικαιούχους.

Είναι λοιπόν εμφανές ότι, ούτε οι διατυπώσεις διαφάνειας τηρήθηκαν, ούτε εν τέλει προκύπτει ότι οι επιπλέον “υπηρεσίες” που καλύπτονται με τη μηνιαία χρέωση δικαιολογούν το κόστος αυτό ή συμφέρουν περισσότερους από μία πολύ μικρή μειοψηφία των καταναλωτών, κυρίως όσων ασκούν πολλές και υψηλού κόστους συναλλαγές.

Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. καταγγέλλει τη μονομερή και αντισυμβατική πρακτική της Εθνικής Τράπεζας για την αυτόματη μετατροπή των τραπεζικών λογαριασμών από απλού ταμιευτηρίου/απλού τρεχούμενου σε “λογαριασμό προνομίων” με μηνιαία χρέωση 0,80 ευρώ για την εξασφάλιση μειωμένου κόστους σε ορισμένες συναλλαγές των καταναλωτών, ως καταχρηστική, αδιαφανή, παράνομη και αυθαίρετη.

Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. δηλώνει ότι θα προβεί σε κάθε αναγκαία νόμιμη ενέργεια για να προστατεύσει τα δικαιώματα των καταναλωτών, στο πλαίσιο της προάσπισης των συλλογικών τους συμφερόντων και καλεί: