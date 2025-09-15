Ανεβάζει τις τιμές-στόχους για τι τράπεζες η Pantelakis Securities - "Βλέπει" συνέχεια στο ράλι

Σύσταση «overweight» για τις τράπεζες και νέες τιμές αυξημένες στόχους δίνει η Pantelakis Securities τονίζοντας ότι οι αποτιμήσεις εξακολουθούν να υστερούν κατά 15%-20% έναντι των ευρωπαϊκών ομοειδών, παρότι οι προοπτικές κερδοφορίας και διανομών είναι εξαιρετικά ισχυρές.

Η χρηματιστηριακή βλέπει τον κλάδο ως ένα «καθαρό μακρο-στοίχημα» στην ελληνική οικονομία, με πιστωτική ανάπτυξη, ισχυρές αποδόσεις και αυξημένες επιστροφές κεφαλαίου.

Η ενίσχυση της κερδοφορίας και η μείωση των NPEs επιτρέπουν πλέον διανομές 50%-60% των κερδών, με μερισματικές αποδόσεις 6%-7% για το 2025 και περαιτέρω άνοδο έως το 2027. Παράλληλα, οι τράπεζες υλοποιούν πρόγραμμα απομείωσης των DTCs, που θα πέσουν στο 19%-27% του CET1 έως το 2027, απελευθερώνοντας χώρο για ακόμα μεγαλύτερες διανομές μεσοπρόθεσμα.

Οπως τονίζει το ράλι θα συνεχιστεί και ανεβάζει τις τιμές στόχους για την Alpha Bank στα 4,25 ευρώ, για την Τράπεζα Πειραιώς στα 8,40 ευρώ, για την Εθνική Τράπεζα στα 14,60 ευρώ και για τη Eurobank στα 3,85 ευρώ.

Η Alpha ξεχωρίζει για την ισχυρή δυναμική κερδών (EPS CAGR 11% 2024-27), η Πειραιώς για το αποτιμητικό discount, ενώ η Εθνική διαθέτει στρατηγική ευελιξία χάρη στην κορυφαία κεφαλαιακή της θέση. Η Eurobank αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη διεθνή της παρουσία με αιχμή την Κύπρο και τη Βουλγαρία.

Η Pantelakis αποτιμά τον κλάδο με βάση το μοντέλο Gordon Growth, λαμβάνοντας υπόψη RoTE, κόστος κεφαλαίου και ρυθμούς ανάπτυξης. Για το 2026-27, τοποθετεί το μέσο RoTE στο 14% και το μερισματικό yield στο 7%, με δείκτη P/TBV στις 1,1 φορές και P/E στις 8,4 φορές, σαφώς χαμηλότερα από την υπόλοιπη Ευρώπη.

Οπως σημειώνει στην ανάλυση της η Χρηματιστηριακή παρά την ταχύτερη πτώση επιτοκίων, οι τράπεζες εμφανίζουν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Το καθαρό επιτοκιακό εισόδημα βελτιώνεται από τα swaps, που πλέον λειτουργούν ως «οδηγός» ενίσχυσης αντί για drag, ενώ η μετακύλιση των μειώσεων επιτοκίων στις καταθέσεις έχει μεγαλύτερη καθυστέρηση σε σχέση με τα δάνεια. Η πιστωτική επέκταση κινείται με ρυθμούς 9% ετησίως την περίοδο 2024-27, με αιχμή τα εταιρικά δάνεια και σταδιακή ανάκαμψη της στεγαστικής πίστης.

Στα θετικά προστίθεται η άνοδος των προμηθειών (+10% ετησίως), τα έσοδα από τίτλους λόγω αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίων σε υψηλότερες αποδόσεις και ο έλεγχος των εξόδων. Το κόστος κινδύνου (CoR) έχει πέσει σε 40-60 μ.β., χάρη στην ολοκλήρωση της εκκαθάρισης προβληματικών χαρτοφυλακίων και τη χαμηλή δημιουργία νέων NPEs.

Η έκθεση στέκεται ιδιαίτερα στις στρατηγικές εξαγορές που διαφοροποιούν τα έσοδα και ενισχύουν τις αποδόσεις:

-Η Πειραιώς με την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής για €600 εκατ., κίνηση που ενισχύει EPS και RoTE κατά 5% και 100 μ.β. αντίστοιχα από το 2026.

-Η Alpha με τις συμφωνίες για την κυπριακή Astrobank και την επενδυτική τράπεζα Axia, που προσθέτουν κέρδη, αυξάνουν την παρουσία στο εξωτερικό και ενισχύουν το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο.

Η αύξηση της συμμετοχής της UniCredit στην Alpha στο 25% χαρακτηρίζεται από την Pantelakis «η ισχυρότερη ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και το τραπεζικό σύστημα των τελευταίων 20 ετών». Η ιταλική τράπεζα έχει επενδύσει περίπου €1,35 δισ. για το ποσοστό της, με προσδοκώμενη απόδοση 19% έως το 2026.

-Η Eurobank ολοκλήρωσε την απορρόφηση της Hellenic Bank, εξασφαλίζοντας συνέργειες €120 εκατ. ετησίως έως το 2027.

-Η Εθνική διαθέτει κεφαλαιακό πλεονέκτημα (CET1 18,9%) που της δίνει περιθώριο για μελλοντικές μεγάλες κινήσεις, με έμφαση σε αξιόλογες και «μετασχηματιστικές» συμφωνίες.

UniCredit και ψήφος εμπιστοσύνης