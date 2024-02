Eurobank: Ανεβάζει στο 55,3% το ποσοστό στην Ελληνική - Πήρε το «ok» από την Επ. Ανταγωνισμού Κύπρου

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού της Κύπρου, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου, ενέκρινε την πράξη συγκέντρωσης για την αύξηση του ποσοστού της Eurobank στο μετοχικό κεφάλαιο της Hellenic Bank, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ελληνική συστημική τράπεζα.

Μετά την έγκριση της Επιτροπής, η εξαγορά του συνολικού ποσοστού 26,1% των μετοχών της Hellenic Bank σύμφωνα με τις υπογεγραμμένες συμφωνίες με την Poppy, την Senvest Management, τη Wargaming Group και τα ταμεία προνοίας, Provident Fund for the Executive Directors of Wargaming και Provident Fund for the Senior Management Personnel of Wargaming όπως αυτές ανακοινώθηκαν την 23η, 25η και 30ή Αυγούστου 2023 αντίστοιχα, υπόκειται πλέον στις εγκρίσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου/Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Εφόρου Ασφαλίσεων της Κύπρου.

H Eurobank κατέχει ήδη ποσοστό 29,2% στην Hellenic Bank και συνεπώς μετά την ολοκλήρωση των Συναλλαγών, η συμμετοχή της θα ανέλθει συνολικά σε 55,3%.