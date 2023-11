Χρ. Μεγάλου (Τρ. Πειραιώς): Το Genarative AI διαμορφώνει νέα δεδομένα στις τράπεζες

Συνεχώς διευρύνεται η χρήση των ψηφιακών τραπεζικών καναλιών από τους συναλλασσόμενους με τις τράπεζες, με το 97% του συνολικού όγκου συναλλαγών της Τράπεζας Πειραιώς να πραγματοποιείται πλέον ψηφιακά.

Αυτό επισήμανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου, μιλώντας σήμερα στο διεθνές συνέδριο των Financial Times «Global Banking Summit» με θέμα «Leadership Strategies for the Further of Banking».

Το συνέδριο πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Λονδίνο, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων στελεχών από τις μεγαλύτερες τράπεζες παγκοσμίως και θεωρείται κορυφαίο συνέδριο για τους ηγέτες του κλάδου, οι οποίοι συζητούν τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες, τις τάσεις που αναπτύσσονται και διαμορφώνουν το μέλλον των τραπεζών.

Αναφερόμενος στις τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον στις τραπεζικές συναλλαγές, ο κ. Μεγάλου σημείωσε ότι η Γενετική Τεχνική Νοημοσύνη (Genarative AI) αναβαθμίζει το διαδίκτυο, από μέσο άντλησης γενικών πληροφοριών σε ευφυές μέσο εξειδικευμένης πληροφόρησης και την εμπειρία του χρήστη, από συναλλακτική σε προσωπική. Έτσι, οι τράπεζες δίνουν έμφαση στην ευκολία, την εξατομίκευση, την ταχύτητα και την ασφάλεια στην τραπεζική εμπειρία, ανταποκρινόμενες στις συνεχώς αυξανόμενες προσδοκίες των πελατών για πιο γρήγορες και αποτελεσματικές συναλλαγές, είτε σε θέματα πληρωμών και διαχείρισης λογαριασμού είτε σε θέματα δανεισμού. Οι πελάτες αναμένουν πλέον ότι οι τραπεζικές υπηρεσίες θα γίνονται τόσο απρόσκοπτα όσο στις αγαπημένες τους πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ερωτηθείς σχετικά με τις τάσεις που διαμορφώνονται σε άλλους κλάδους και έχουν επίδραση στον τραπεζικό, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς τόνισε ότι «οι πελάτες τείνουν να επιλέγουν υπηρεσίες από εταιρείες που αποδεδειγμένα υιοθετούν πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνική ευθύνης.

Στο πλαίσιο αυτό, η υπεύθυνη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, και άλλων σύγχρονων τεχνολογιών από μεγάλες επιχειρήσεις, καθίσταται όλο και σημαντική, καθώς οι πελάτες αφενός, επιδεικνύουν ιδιαίτερη ευαισθησία στις ηθικές επιπτώσεις της χρήσης τέτοιων τεχνολογικών εργαλείων, αφετέρου αναζητούν εταιρείες που δίνουν προτεραιότητα σε αξίες, όπως η βιωσιμότητα, η κοινωνική υπευθυνότητα και η ηθική συμπεριφορά. Αυτή η τάση αντανακλάται και στον τραπεζικό κλάδο, όπου οι πελάτες αξιολογούν τις ηθικές πρακτικές και τη δέσμευση κάθε τράπεζας στην άσκηση υπεύθυνης τραπεζικής. Η Τράπεζα Πειραιώς δεσμεύεται να παίξει ηγετικό ρόλο στην αναζωογόνηση της Ελληνικής Οικονομίας και στη δημιουργία ενός βιώσιμου και συμπεριληπτικού μέλλοντος».

Επίσης, ο κ. Μεγάλου ανέφερε ότι η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο του μετασχηματισμού της, επενδύει στη διαρκή εξέλιξή της, εφαρμόζοντας σύγχρονες τραπεζικές πρακτικές, αξιοποιώντας το διευρυμένο δίκτυό της, επενδύοντας στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των ανθρώπων της και ενσωματώνοντας τεχνολογίες αιχμής στα συστήματά της, ώστε να ανταποκρίνεται με ταχύτητα στις σύγχρονες απαιτήσεις και προσωποποιημένες ανάγκες των πελατών της.