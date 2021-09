Επιστροφή στα θρανία με υπερυψηλές ταχύτητες και δώρο laptop από το WIND ONE

Μπορεί το καλοκαίρι λοιπόν τυπικά να τελείωσε, αλλά το φθινόπωρο είναι εδώ με νέους στόχους, νέα ξεκινήματα, νέες συνδέσεις WIND ONE.

Με την πιο cool φθινοπωρινή διάθεση επιστρέφει η WIND και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά για μαθητές και φοιτητές με υπερυψηλές ταχύτητες και super δώρo! Συγκεκριμένα, με κάθε νέα σύνδεση κινητής και σταθερής στα προγράμματα WIND ONE 10 GB και WIND ONE Unlimited, δίνεται δώρο ένα Laptop HP 15,6’’ το οποίο θα ‘τρέχει’ σφαίρα με 100Mbps σταθερό internet. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Οκτωβρίου ή εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Μπορεί το καλοκαίρι λοιπόν τυπικά να τελείωσε, αλλά το φθινόπωρο είναι εδώ με νέους στόχους, νέα ξεκινήματα, νέες συνδέσεις WIND ONE. Γιατί με το WIND ONE όλοι απολαμβάνουν ασύλληπτες ταχύτητες Fiber έως 100Mbps δωρεάν, απεριόριστα Data και επικοινωνία από σταθερό και κινητό προς όλους, και όχι μόνο… Tα προγράμματα WIND ONE προσφέρουν καινοτόμες λύσεις στους καταναλωτές, αφού συνδυάζουν προνόμια στην εξυπηρέτηση, τη διασκέδαση αλλά και την επικοινωνία.

Πιο αναλυτικά, το WIND ONE προσφέρει:

10GB ή Unlimited data στο κινητό (ανάλογα με το πρόγραμμα που θα επιλέξει ο καταναλωτής)

Έως 100mbps ταχύτητα στο σταθερό internet

Απεριόριστη επικοινωνία προς όλους από σταθερό και κινητό

Δυνατότητα ενσωμάτωσης της WIND VISION με πλούσιες επιλογές περιεχομένου

Καθώς και επιπλέον προνόμια εμπειρίας πελάτη όπως εξυπηρέτηση απευθείας από εκπρόσωπο, δωρεάν τεχνικό στο σπίτι και πολλά άλλα.

Περισσότερες πληροφορίες στο wind . gr , στο 13800 και στα καταστήματα WIND.

-ΤΕΛΟΣ-