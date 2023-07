Γερμανία: Στο μικροσκόπιο μπαίνει το project κρυπτογράφησης Worldcoin του Altman

Μια γερμανική υπηρεσία παρακολούθησης δεδομένων ερευνά το project Worldcoin του CEO της OpenAI Sam Altman από τα τέλη του περασμένου έτους, λόγω ανησυχιών σχετικά με την μεγάλης κλίμακας επεξεργασία ευαίσθητων βιομετρικών δεδομένων, δήλωσε στο Reuters ο πρόεδρος της ρυθμιστικής αρχής.

Το Worldcoin, το οποίο κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα, απαιτεί από τους χρήστες να κάνουν σαρώσεις ίριδας με αντάλλαγμα ένα ψηφιακό αναγνωριστικό και, σε ορισμένες χώρες, δωρεάν κρυπτονομίσματα ως μέρος των σχεδίων για τη δημιουργία ενός νέου «ταυτότητας και χρηματοοικονομικού δικτύου».



Το Κρατικό Γραφείο Εποπτείας Προστασίας Δεδομένων της Βαυαρίας ξεκίνησε τη διερεύνηση του Worldcoin τον Νοέμβριο του 2022 λόγω των ανησυχιών ότι το έργο επιδιώκει να επεξεργαστεί «ευαίσθητα δεδομένα σε πολύ μεγάλη κλίμακα» χρησιμοποιώντας νέα τεχνολογία, δήλωσε στο Reuters ο Michael Will, πρόεδρος της κρατικής ρυθμιστικής αρχής την Παρασκευή.

Ο Will είπε ότι η ρυθμιστική αρχή της Βαυαρίας είναι η κύρια αρχή που ερευνά το Worldcoin σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή η Tools For Humanity, η εταιρεία πίσω από το Worldcoin, έχει μια γερμανική θυγατρική εκεί.

«Αυτές οι τεχνολογίες δεν είναι εκ πρώτης όψεως ούτε καθιερωμένες ούτε καλά αναλυμένες για τον συγκεκριμένο βασικό σκοπό της επεξεργασίας στον τομέα της μεταφοράς χρηματοοικονομικών πληροφοριών», είπε ο Will.

Αυτό οδηγεί σε έναν αριθμό κινδύνων, συμπεριλαμβανομένου του εάν οι χρήστες έχουν δώσει ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία των εξαιρετικά ευαίσθητων βιομετρικών δεδομένων τους με βάση "επαρκείς και σαφείς" πληροφορίες, είπε ο Will.

Ο ιστότοπός της περιγράφει το δίκτυό της ως "διατήρηση της ιδιωτικής ζωής" και λέει ότι τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένη μορφή.

Το Worldcoin Foundation, μια οντότητα με έδρα τις Νήσους Κέιμαν, είπε στο Reuters την περασμένη εβδομάδα ότι συμμορφώνεται με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τα αιτήματα των κυβερνητικών οργάνων για πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου και προστασίας δεδομένων.

Από την έναρξη του έργου, οι άνθρωποι σαρώνουν τα πρόσωπά τους από μια γυαλιστερή "σφαίρα" σε ιστότοπους εγγραφής σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ισπανίας. Η Worldcoin λέει ότι 2,1 εκατομμύρια έχουν εγγραφεί, κυρίως κατά τη διάρκεια μιας δοκιμαστικής περιόδου τα τελευταία δύο χρόνια.

Οι υπεύθυνοι για την προστασία του απορρήτου έχουν από καιρό εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τη συλλογή και αποθήκευση βιομετρικών δεδομένων σε ευρεία κλίμακα, τα οποία θα μπορούσαν να αυξήσουν την επιτήρηση ή να στοχεύσουν ορισμένες δημογραφικές ομάδες.

Πολλές ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές βλέπουν το Worldcoin ως θέμα ενδιαφέροντος και ζήτησαν πληροφορίες, πρόσθεσε ο Will.

Η γαλλική υπηρεσία παρακολούθησης της ιδιωτικής ζωής είπε στο Reuters την Παρασκευή ότι η νομιμότητα της συλλογής δεδομένων του Worldcoin «φαίνεται αμφίβολη».

Η ρυθμιστική αρχή δεδομένων της Βρετανίας είπε επίσης ότι θα διεξαγάγει έρευνες για το έργο.