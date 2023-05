Δεκάδες οι εταιρείες - τεχνοβλαστοί στα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα της Β. Ελλάδας

Προσεγγίζουν τις 50 οι εταιρείες - τεχνοβλαστοί (spin-off), που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, ενώ ακόμα περισσότερες βρίσκονται στα «σπάργανα», με στόχο την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, μέσω της μεταφοράς, στην ελληνική και διεθνή αγορά, της έρευνας που παράγεται εντός τους. Κι αυτό, σε μια περίοδο που το 80% της παραγόμενης έρευνας στην Ελλάδα υπολογίζεται πως προέρχεται ακριβώς από τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα.

Την ίδια στιγμή, εκπρόσωποι πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων εκφράζουν την ανάγκη απελευθέρωσης της έρευνας από δυσκίνητες γραφειοκρατικές διαδικασίες και περαιτέρω στήριξης των γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας, ενώ επισημαίνουν τη σημασία της επιχειρηματικής εκπαίδευσης και του mentoring.

Τα παραπάνω προέκυψαν από συζήτηση με τίτλο «Δράσεις πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης με τίτλο «Η καινοτομία στη Βόρεια Ελλάδα και οι φορείς που τη στηρίζουν 4.0», που διοργανώνεται σήμερα και αύριο, στη Θεσσαλονίκη.

75 εκατ. τζίρος στο ΑΠΘ σε μια πενταετία από εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα

Σε 15 ανέρχονται οι εταιρείες τεχνοβλαστοί, που έχουν ήδη ιδρυθεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), ενώ άλλες πέντε αναμένεται να μπουν σύντομα στην αφετηρία, όπως επισήμανε ο μέχρι πρότινος πρύτανης, Νίκος Παπαϊωάννου, σύμφωνα με τον οποίο το ΑΠΘ μετρά επίσης 77 ενεργές πατέντες, ενώ ο ο τζίρος του από εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα ανήλθε σε 75 εκατ. ευρώ την τελευταία πενταετία.

Ο κ.Παπαϊωάννου επισήμανε ακόμα ότι την τελευταία τετραετία υπήρξαν στην Ελλάδα σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες, που «ξεκόλλησαν» τη διαδικασία της καινοτομίας, κάτι που σημαίνει περισσότερη αυτονομία και αυτοδυναμία στα πανεπιστήμια, για να χρησιμοποιήσουν τα διαθέσιμα εργαλεία.

Πρόσθεσε πως, αν υπάρχει κάτι που χρειάζεται να νομοθετηθεί στην παρούσα φάση είναι να προβλέπεται η πάγια χρηματοδότηση, από τον προϋπολογισμό των πανεπιστημίων, των γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας, που λειτουργούν σε αυτά. Γνωστοποίησε δε πως το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΑΠΘ έχει σήμερα πέντε μέλη, στα οποία θα προστεθούν δέκα ως το τέλος του 2023.

Η περαιτέρω ενίσχυση των βιομηχανικών συμβολαίων στόχος για το ΕΚΕΤΑ

Δεκαοκτώ spin-offs, εκ των οποίων οι τρεις νέες, λειτουργούν στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τον πρόεδρό του, Δημήτρη Τζοβάρα, ο οποίος γνωστοποίησε ακόμα την πρόθεση της διοίκησης να ενισχύσει το κομμάτι των βιομηχανικών συμβολαίων, βαδίζοντας στα «χνάρια» όσων έχουν προσφάτως υπογραφεί με πολυεθνικές όπως οι Pfizer, Coca- Cola και Philip Morris.

Ο κ.Τζοβάρας χαρακτήρισε ακόμα ως πολύ σημαντική τη συμμετοχή του EKETA στο τεχνολογικό πάρκο τέταρτης γενιάς ThessINTEC, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η έναρξη του έργου θα γίνει μέσα στο 2023 ή το αργότερο στις αρχές του 2024. Παράλληλα, ξεκίνησε ήδη ο κόμβος υδρογόνου στη δυτική Μακεδονία, ενώ «τρέχουν» οι δράσεις μεταφοράς τεχνολογίας «ΣΠΕΙΡΑ», που φέρνουν εγγύτερα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

Κατά τον πρόεδρο του ΕΚΕΤΑ, χρειάζεται ακόμα να νομοθετηθούν φορολογικά κίνητρα, ώστε οι επιχειρήσεις να ιδρύσουν νέα εργαστήρια ή να χρηματοδοτήσουν ήδη υπάρχοντα, μαζί με τα ερευνητικά κέντρα, με συγκεκριμένο ετήσιο προϋπολογισμό. «Δεν μας πειράζει καθόλου να έχουμε στο ΕΚΕΤΑ ένα εργαστήριο Kleemann ή Αlumil» είπε χαρακτηριστικά.

Έξι spin-offs βρίσκονται υπό δημιουργία στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σύμφωνα με τον αναπληρωτή καθηγητή Κωνσταντίνο Φούσκα, υπεύθυνο στη Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας του ιδρύματος, ο οποίος υπογράμμισε την ανάγκη μακροχρόνιου στρατηγικού σχεδιασμού για τα ελληνικά πανεπιστήμια.

Με δέκα εταιρείες - τεχνοβλαστούς συνεχίζει την πορεία του το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο μεταξύ άλλων μετέχει στο «European Institute of Innovation and Technology», ενώ πρόσφατα αναβάθμισε τις τεχνολογικές δυνατότητές του με νέο υπολογιστικό κέντρο, όπως επισήμανε ο πρύτανής του, Θεόδωρος Θεοδουλίδης.

Τέσσερις είναι οι τεχνοβλαστοί που λειτουργούν στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), σύμφωνα με τον πρύτανή του, Φώτιο Μάρη, ο οποίος υπενθύμισε ότι τον Ιούνιο το ΔΠΘ διοργανώνει Εβδομάδα Καινοτομίας, ενώ «τρέχει» τον ευρωπαϊκό ψηφιακό κόμβο για τον αγροδιατροφικό τομέα, ύψους επένδυσης 4,5 εκατ. ευρώ, τον μοναδικό για την Ελλάδα, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το ΕΚΕΤΑ. Παράλληλα, το ΔΠΘ προχωρά στην προμήθεια καινούργιου εξοπλισμού εργαστηρίων, ύψους 10 εκατ. ευρώ. Ο κ. Μάρης υπογράμμισε, τέλος, την ανάγκη να επιδοτηθούν ερευνητικά προγράμματα και αποτελέσματα, που οδηγούν σε προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία αποδεδειγμένα ενσωματώνονται στην αγορά.

Την ανάγκη να αποδεσμευτούν οι ΕΛΚΕ -μέσω των οποίων γίνεται η διαχείριση των κονδυλίων έρευνας- από τη γραφειοκρατία και τα λογιστικά του δημοσίου υπογράμμισε ο αντιπρύτανης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, Σταμάτης Αγγελόπουλος.

