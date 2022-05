Προσωπικός Βοηθός: Παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων έως τις 15 Ιουνίου

Υπενθυμίζεται ότι, όσοι επιθυμούν, μπορούν υποβάλλουν την αίτηση τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση prosopikosvoithos.gov.gr.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων λειτουργεί helpdesk για αναφορά/επίλυση προβλημάτων και παροχή οδηγιών, τηλεφωνικώς στους αριθμούς 1555 και 210 7000240, αλλά και μέσω φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας.

Επισημαίνεται ότι θα γίνονται δεκτές και αποφάσεις πιστοποίησης αναπηρίας που είχαν εκδοθεί από υγειονομικές επιτροπές των νομαρχιών πριν την σύσταση των ΚΕΠΑ, αλλά και από τις Α.Σ.Υ.Ε., Α.Ν.Υ.Ε. και Α.Α.Υ.Ε., εφόσον δεν υφίσταται απόφαση των ΚΕΠΑ. Αυτή η ρύθμιση αφορά εκείνους που έχουν τέτοια πιστοποίηση εφ’ όρου ζωής και δεν έχουν πιστοποίηση ΚΕΠΑ. Επίσης, αφορά αποκλειστικώς την α’ φάση του Πιλοτικού Προγράμματος. Οι ενδιαφερόμενοι για τις επόμενες φάσεις, θα πρέπει υποχρεωτικώς να διαθέτουν πιστοποίηση από τα ΚΕΠΑ, στα οποία μπορούν να απευθυνθούν και να εξυπηρετηθούν κατά προτεραιότητα για έκδοση πιστοποίησης.

Όσοι έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση θα ενημερωθούν τις επόμενες μέρες με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου να μπουν ξανά στην πλατφόρμα, χρησιμοποιώντας πλέον τους κωδικούς taxisnet, προκειμένου να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους, όπως αυτά θα έχουν προκύψει μέσω διαλειτουργικής διασταύρωσης. Σε περίπτωση που δεν το πράξουν, η αίτησή τους θα θεωρείται ότι υποβλήθηκε έγκυρα και θα λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που προέκυψαν διαλειτουργικώς. Θα παρέχεται δυνατότητα αμφισβήτησης των στοιχείων αυτών. Στην περίπτωση αυτή, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου θα κρίνουν τις σχετικές αμφισβητήσεις.



360p geselecteerd als afspeelkwaliteit

RELATED VIDEOS

<

Ο Κύκλωπας Του Masked Singer Εισβάλλει Στο Καλό Μεσημεράκι | 15/04/202200:50

The Age Of Nature | Trailer | 18/04/202200:39

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: "Όταν Έφυγε Η Αθηνά Από Το Παιχνίδι Έχασα Ένα Κομμάτι Του Εαυτού Μου"02:29

Survivor: Οι Πρώτες Εικόνες Από Την Ένωση | Love It | 15/04/202200:50

Ε. Παπαδοπούλου: "Έδωσα Ένα Μεγάλο Μέρος Της Αμοιβής Μου Από Το Survivor Στο Χαμόγελο Του Παιδιού"02:48

>

Από την επόμενη εβδομάδα, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται στα Κέντρα Κοινότητας, προκειμένου να διευκολυνθούν στην υποβολή αιτήσεων. Θα πρέπει οι πολίτες να έχουν μαζί τους τα έγγραφα που απαιτούνται και συγκεκριμένα: φωτοτυπίες ταυτότητας (των ίδιων και των προσώπων που τυχόν εκπροσωπούν), την πιστοποίηση αναπηρίας τους και τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι εκπροσωπούν τρίτον (κατά περίπτωση: δικαστική απόφαση επιμέλειας, δικαστική απόφαση δικαστικής συμπαράστασης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, σύμβαση ή δικαστική απόφαση αναδοχής).

Όπως έχει ήδη ανακοινώσει η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου για την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, η πρώτη φάση αφορά σε 1.000 ωφελούμενους που κατοικούν στην Περιφέρεια Αττικής, ενώ στη δεύτερη φάση προστίθενται επιπλέον 1.000 ωφελούμενους που κατοικούν σε άλλες Περιφέρειες της χώρας. Το 2024, μετά την ολοκλήρωση του πιλοτικού προγράμματος, θα ακολουθήσει η πανελλαδική εφαρμογή της υπηρεσίας.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/greece/prosopikos-voithos-teliki-paratasi-eos-15-iouniou-gia-tin-ypovoli-aitiseon

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram