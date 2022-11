Λευκορωσία: Ειρωνικά σχόλια από τον Λουκασένκο για την αποχώρηση των McDonald's από τη χώρα του

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο χλεύασε σήμερα την αποχώρηση της αμερικανικής αλυσίδας ταχυφαγείων McDonald's από τη χώρα του που θα αντικατασταθεί από ένα ρωσικό σήμα.

Από τις 22 Νοεμβρίου, τα 25 McDonald's στη Λευκορωσία θα λειτουργούν με την επωνυμία «Vkusno i Tochka» («Νόστιμο. Tελεία»), τη ρωσική αλυσίδα που ανέλαβε τη διαχείριση των εστιατορίων του αμερικανικού ομίλου στη Ρωσία. Δεν δόθηκε καμία εξήγηση.

«Δόξα τω Θεώ, να φύγει!», δήλωσε σήμερα ο Λουκασένκο, κατά τη διάρκεια συνάντησης με εργαζόμενους του αγροτοδιατροφικού τομέα. «Πρέπει να κάνουμε οι ίδιοι αυτό που έκανε άλλοτε αυτό το McDonald's», είπε.

«Και εμείς ξέρουμε να κόβουμε ψωμί στη μέση και να βάζουμε μέσα ένα κομμάτι κρέας, πατάτες και σαλάτα», είπε ο Λευκορώσος πρόεδρος.

#Lukashenko: "Now they complain: 'McDonald's is leaving.' I'm thinking: Thank goodness it's going away! We have to do what this McDonald's once did. Can't we cut a bun in half and put a piece of meat, potatoes and salad into those two halves? Lord, who eats that, I don't know." pic.twitter.com/0u6240pRQn