Μ. Ντράγκι για απεξάρτηση από ρωσικό αέριο: Αναπόφευκτο να στραφεί η Ευρώπη στη Μεσόγειο

«Oι Mεσογειακές χώρες πρέπει να διαδραματίσουν θεμελιώδη ρόλο για το μέλλον της Ευρώπης» τόνισε για την ενεργειακή κρίση ο Ιταλός Πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Δήλωσε επίσης πως «η Ευρώπη αντιμετωπίζει έναν βαθύ γεωπολιτικό αναπροσανατολισμό προς το Νότο».

Τζ. Πάιατ από Αλεξανδρούπολη: Κρίσιμο έργο για την ασφάλεια της ΝΑ Ευρώπης ο FSRU

Ο Μάριο Ντράγκι ανέφερε πως είναι «αναπόφευκτο το βλέμμα της Ευρώπης να στραφεί προς τη Μεσόγειο» αλλά και προς τις «ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή».

Τόνισε δε πως «ο πόλεμος στην Ουκρανία έδειξε τη βαθιά ευπάθεια πολλών χωρών στη Μόσχα» παραθέτοντας ως παράδειγμα την Ιταλία, η οποία εισάγει περίπου το 40% του φυσικού αερίου από τη Ρωσία.

«Μια τέτοια ενεργειακή εξάρτηση είναι απρόσεκτη από οικονομική και επικίνδυνη από γεωπολιτική άποψη” κάνοντας παράλληλα λόγο για ανάγκη μείωσης των “εισαγωγών ορυκτών καυσίμων από τη Ρωσία”.

Ο Ιταλός Πρωθυπουργός σημείωσε στην συνέχεια πως «από την αρχή της κρίσης, η Ιταλία ζήτησε να τεθεί ένα Ευρωπαϊκό ανώτατο όριο στις τιμές του φυσικού αερίου που εισάγεται από τη Ρωσία» επικαλούμενος το γεγονός πως «η Μόσχα πουλά σχεδόν τα δύο τρίτα των εξαγωγών της στην ΕΕ, κυρίως μέσω αγωγών που δεν μπορούν να ανακατευθυνθούν σε άλλους αγοραστές.»

Όπως τονίζει «η πρότασή μας θα επέτρεπε να χρησιμοποιήσουμε τη διαπραγματευτική μας δύναμη για να μειώσουμε το υπέρογκο κόστος που επιβαρύνει τις οικονομίες μας σήμερα”, ένα μέτρο που “θα μας επιτρέπει να μειώσουμε τα ποσά που στέλνουμε στον Πούτιν καθημερινά και τα οποία αναπόφευκτα χρηματοδοτούν τη στρατιωτική του εκστρατεία».

Πηγή: https://www.skai.gr/news/world/ntragki-eyropaiko-anotato-orio-stis-times-tou-fysikou-aeriou-apo-ti-rosia-geopolitikos-a

