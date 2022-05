Μισέλ από Αλεξανδρούπολη: Θα τερματίσουμε την εξάρτησή μας από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα

«Θα τερματίσουμε την εξάρτησή μας από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Ο νέος σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου είναι μια γεωπολιτική επένδυση. Συμβάλει στην απελευθέρωση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης από την εργαλειοποίηση του φυσικού αερίου από τη Ρωσία».

Αυτό αναφέρει σε ανάρτηση του στα ελληνικά στο Twitterr, o πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ για την επίσημη έναρξη της υλοποίησης του νέου τερματικού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης.

We will end our dependence on Russian fossil fuels.



This new #LNG terminal is a geopolitical investment.



It will help free South East Europe from the weaponisation of gas supply by #Russia.@PrimeministerGR @KirilPetkov @avucic @DKovachevski pic.twitter.com/FMMEoV92Lg