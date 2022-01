Ν. Δένδιας: Επίσκεψη σε Νιγηρία και Ανγκόλα με δωρεά ενός εκατ. εμβολίων κατά της Covid

Με συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Νιγηρίας Τζέφρι Ονγεάμα ξεκίνησε η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στη χώρα της Υποσαχάριας Αφρικής.

Στην ατζέντα της συνάντησης βρέθηκαν η ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας- Νιγηρίας με έμφαση στις επενδύσεις, η συνεργασία στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών, οι περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι προκλήσεις πανδημίας, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Οι δυο υπουργοί μετά το πέρας των συνομιλιών θα υπογράψουν μνημόνιο διμερούς συνεργασίας.

