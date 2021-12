Πρόταση Μητσοτάκη σε ΕΕ: Να ισχύει το πιστοποιητικό εμβολιασμού για 6+1 μήνες

Στην παρέμβαση του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να εφησυχάζει με τη μετάλλαξη Όμικρον και ζήτησε πιο αυστηρές αναφορές για την μετάλλαξη στα Συμπεράσματα του Συμβουλίου.

Τόνισε ότι τα στοιχεία που έρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ανησυχητικά και υπογράμμισε την ανάγκη, εκτός από τους εμβολιασμούς με την ενισχυτική δόση, κατά τη διάρκεια των γιορτών να διενεργούνται τεστ, όπως αποφάσισε η Ελλάδα, αλλά και η Ιταλία που στήριξε την ίδια γραμμή, προκειμένου να καθυστερήσει την έλευση της Όμικρον. Επισήμανε ακόμη τη σημασία του εμβολιασμού των παιδιών.

Σχετικά με την ισχύ του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού εμβολιασμού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε 6+ 1 μήνες (αντί του 6+3 που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.)

Πηγή: https://www.skai.gr/news/politics/protasi-mitsotaki-se-ee-na-isxyei-to-pistopoiitiko-emvoliasmou-gia-61-mines

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram