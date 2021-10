Στο Ριάντ ο πρωθυπουργός - Στο Λονδίνο ο ΥΠΕΞ

Διήμερη επίσημη επίσκεψη ξεκινά ο πρωθυπουργός Τρίτη στη Σαουδική Αραβία. Κυβερνητικές πηγές προεξοφλούν πως κατά την δραστηριότητα και τις συναντήσεις, που θα έχει ο κ. Μητσοτάκης στο Ριάντ θα εμπεδωθεί ο στρατηγικός χαρακτήρα των σχέσεων Ελλάδος - Σαουδικής Αραβίας, αλλά και το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων Αθήνας - Ριάντ, κάτι, που επιβεβαιώθηκε και κατά την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στο Ριάντ τον Φεβρουάριο του 2020.

Σήμερα, ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει στο «Middle East Green Summit», ένα Φόρουμ - πρωτοβουλία της Σαουδικής Αραβίας, η οποία έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για τη μείωση εκπομπών ρύπων και την εξισορρόπηση του αποτυπώματος των ορυκτών καυσίμων, μέσω της χρήσης τεχνολογίας "καθαρής" ενέργειας, για ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, διαχείριση υδάτων, μεγάλης έκτασης δενδροφύτευση κ.ά. Στο συγκεκριμένο φόρουμ είναι, άλλωστε προγραμματισμένο να μιλήσουν αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, όπως και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για το κλίμα, John Kerry.

Αύριο, Τρίτη, 26 Οκτωβρίου ο Έλληνας πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον Πρίγκιπα Διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Mohamed Bin Salman.

Όπως υπενθυμίζουν κυβερνητικές πηγές, η ελληνική κυβέρνηση συμβάλλει στην άμυνα της Σαουδικής Αραβίας με την αποστολή μίας συστοιχίας Patriot, κατόπιν της συμφωνίας που υπέγραψαν οι υπουργοί Εξωτερικών και 'Αμυνας της Ελλάδας στο Ριάντ τον περασμένο Απρίλιο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να έχει ακόμη συναντήσεις με επιχειρηματίες της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίοι είτε δραστηριοποιούνται ήδη, είτε ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα, ενώ πρόκειται να συμμετάσχει στο Φόρουμ Future Investment Initiative, που συγκεντρώνει τους σημαντικότερους επενδυτές του Κόλπου.

Στο Λονδίνο ο ΥΠΕΞ

Στο μεταξύ, επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου αναμένεται να συναντηθεί με την υπουργό Εξωτερικών, Ελίζαμπεθ Μέρι Τρας (Elizabeth Truss) πραγματοποιεί σήμερα Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας. Κατά την παραμονή του στο Λονδίνο, θα συναντηθεί επίσης με την υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδια για την Ευρώπη και την Αμερικανική Ήπειρο Γουέντι Μόρτον.

Οι ανωτέρω συνομιλίες θα εστιάσουν στην περαιτέρω ενδυνάμωση της διμερούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένου Βασιλείου σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Κατά την επίσκεψη προγραμματίζεται επίσης η υπογραφή «Μνημονίου κατανόησης περί διμερούς στρατηγικού πλαισίου μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας».

Επιπλέον, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της κοινοβουλευτικής συνεργασίας μεταξύ των δυο χωρών, ο υπουργός Εξωτερικών θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τους προέδρους των κοινοβουλευτικών ομάδων Εξωτερικών, Tom Tugendhat και Άμυνας, Tobias Ellwood.

Κατά την παραμονή του στο Λονδίνο, ο υπουργός Εξωτερικών θα είναι ομιλητής στο «Royal United Services Institute». Το θέμα της ομιλίας του υπουργού θα είναι «Ενισχύοντας την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο - Enhancing Security and Stability in Europe and the Mediterranean».

Η εν λόγω επίσκεψη του Νίκου Δένδια στο Λονδίνο, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, είναι η δεύτερη σε διάστημα λίγων μηνών, γεγονός το οποίο υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στην ενίσχυση των παραδοσιακών δεσμών με το Ηνωμένο Βασίλειο, στην εποχή μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.