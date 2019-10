Ανεβάζει τους τόνους του Brexit o Τζόνσον

Ωστόσο την ίδια στιγμή δικηγόροι που εκπροσωπούσαν την κυβέρνηση δήλωσαν σε δικαστήριο στη Σκωτία πως ο πρωθυπουργός θα σεβαστεί τον νόμο και θα ζητήσει επέκταση στην ημερομηνία του Brexit αν δεν κατορθώσει να κλείσει μια νέα συμφωνία για τους όρους αποχώρησης μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο.

Σύμφωνα με τον νόμο που πέρασε μετά από θυελλώδεις συνεδριάσεις στη Βουλή των Κοινοτήτων, αν δεν υπάρξει συμφωνία για τους όρους του Brexit ως τις 19 Οκτωβρίου, ο πρωθυπουργός πρέπει να ζητήσει νέα παράταση τρίμηνης διάρκειας από την Ε.Ε. που θα μεταθέτει την ημερομηνία του Brexit στις 31 Ιανουαρίου.

New deal or no deal - but no delay. #GetBrexitDone #LeaveOct31 ??