Η Ελλάδα θα πάρει 2,2 δισ ευρώ από την ΕE - Task Force για να «τρέξει» η ευρωπαϊκή στήριξη

Άμεση διάθεση του συνολικού ποσού των 2,2 δισ. ευρώ στην Ελλάδα για τη διαχείριση των καταστροφών από την κακοκαιρία Daniel ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν στις κοινές της δηλώσεις με τον Πρωθυπουργό στο Στρασβούργο.

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως η χώρα μας «ελπίζει στη μέγιστη ευελιξία της Ευρώπης» ενώ, έδειξε φωτογραφία της περιοχής Μεταμόρφωση, τονίζοντας ότι «δεν έχουμε ξαναδεί παρόμοια κατάσταση με τόσο μεγάλη καταστροφή στη γεωργική παραγωγή, στις υποδομές μας».

Αναλυτικά οι δηλώσεις της Προέδρου της Κομισιόν:

«Αγαπητέ πρωθυπουργέ Κυριάκο, ευχαριστώ πολύ που ήρθες στο Στρασβούργο. Έχω εκπλαγεί από τις καταστροφές στην Ελλάδα, μου έδειξες τις φωτογραφίες. Πραγματικά δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Είναι από τις φορές που η χώρα σας περνάει μια πολύ δύσκολη κατάσταση, πολύ δύσκολη για όλη την Ευρώπη. Ποτέ δεν είχαμε μια τόσο μεγάλη περιοχή να καταστραφεί από πλημμύρες. Ένα πολύ μεγάλο μέρος της Ελλάδας έχει καταστραφεί από τις πλημμύρες, όπως ο κάμπος της Θεσσαλίας. Πραγματικά οι εικόνες από την Καρδίτσα είναι πολύ λυπηρές. Όλοι, οι άντρες, οι γυναίκες, τα παιδιά, υπομένουν αυτές τις καταστροφές με πολύ κουράγιο και πραγματικά θρηνούμε για τις ζωές που έχουν χαθεί.

Η Ευρώπη βρίσκεται δίπλα στους αδύναμους και στους Έλληνες. Και θέλω να ξέρετε ότι η Ευρώπη είναι δίπλα στην Ελλάδα και στους Έλληνες. Είμαστε μια ένωση αλληλεγγύης και είναι πολύ σημαντικό που είστε εδώ σήμερα και μπορέσαμε να συναντηθούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήρθες και είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτή την αλληλεγγύη με τους υπουργούς σου. Μιλήσαμε για τους καλύτερους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βοηθήσουμε τους Έλληνες. Πολλές επενδύσεις θα είναι απαραίτητες για να ξανά δημιουργήσουμε μετά τις καταστροφές και φυσικά χρειαζόμαστε και άμεση βοήθεια. Χρειάζεται και άμεση βοήθεια για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις ανθρώπινες ζωές.

Θα είμαστε γρήγοροι, θα βρούμε λύσεις, θα είμαστε ευέλικτοι. Θα κινητοποιήσουμε όλους τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και θέλω να εστιάσω σε πέντε πράγματα που μπορούν να κινητοποιηθούν άμεσα.

Πρώτον, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε χρήματα από την προηγούμενη περίοδο που δεν δαπανήθηκαν, διαφορετικά θα χαθούν. Οπότε μιλάμε για λεφτά που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και από τα ταμεία συνοχής. Το δεύτερο αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Υποστήριξης. Κεφάλαια, τα οποία θα πρέπει να διοχετεύσουμε κάπου φέτος, οπότε αμέσως μπορούμε ένα μέρος αυτού του ποσού, να διοχετεύσουμε στους Έλληνες. Το τρίτο στοιχείο είναι η Κοινή Αγροτική Πολιτική, η οποία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.

Έχουμε λοιπόν, δύο ταμεία από το προηγούμενο πρόγραμμα και πλέον έχουμε και το νέο πρόγραμμα για την Αγροτική Πολιτική, το οποίο θα δούμε και θα εξετάσουμε και την αγροτική πολιτική για του χρόνου.

Όλα αυτά τα ταμεία θα μπορέσουν να αποκαταστήσουν τα δάση και τις αγροτικές υποδομές που θα πρέπει να αποκατασταθούν. Όλα αυτά θα επιτρέψουν στην Ελλάδα να έχουν έως και 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης είναι δίπλα σας για να μπορέσει να διοχετεύσει και κάποιους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης. Θα πρέπει να το θέσουμε σε υψηλότερο επίπεδο και αν αυτό συμβεί, τότε του χρόνου θα μπορούμε να σας διαθέσουμε από εκεί 400 εκατομμύρια ευρώ.

Και φυσικά η Ελλάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει και μερικούς κάποιους πόρους από την από το πρόγραμμα Νέα Γενιά 2, οπότε σίγουρα θα έχουμε πόρους και από εκεί.

Θα συνεργαστούμε και θα συνεργαστούμε στενά με τις ελληνικές αρχές. Θα δημιουργήσουμε μια Task force, η οποία θα ξεκινήσει τις εργασίες της πολύ γρήγορα, σε δύο μόλις μέρες, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους Έλληνες πολύ γρήγορα και οι Έλληνες πραγματικά θα μπορούν να στηρίζονται στην Ευρώπη για γρήγορη υποστήριξη, μέγιστη ευελιξία και είμαστε δίπλα σας όχι μόνο σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή, αλλά και για να μπορέσουμε να ανα δημιουργήσουμε ότι καταστράφηκε».

I want Greece and the Greek people to know that Europe stands at their side.

A lot of investment will be necessary to rebuild and to restore their livelihoods.

