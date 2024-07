Η μείωση των αγορών luxury brands στην Κίνα οδηγεί σε sell off Louis Vuitton και Dior

Η περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού δέχτηκε ισχυρό χτύπημα 23%, με τις πωλήσεις στην ηπειρωτική Κίνα να μειώνονται κατά 21%. Η μόνη χώρα που γλίτωσε από την πτώση ήταν η Ιαπωνία, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 6%.

Γιατί η συγκεκριμένη αναφορά; μα επειδή η θετική τάση που χαρακτηρίζει τις πωλήσεις αντίστοιχων ειδών πολυτελείας στην ελληνική αγοράαπό το 2023 συνεχίζεται και τα πρώτα δύο 3μηνα του 2024.

Σύμφωνα με την έρευνα The future of Consumer Goods- The Market of Luxury Goods της KPMG στην Ελλάδα αναδεικνύονται οι ιδιαιτερότητες της εγχώριας αγοράς ειδών πολυτελείας, σταθερά σε ανοδική πορεία, τροφοδοτούμενη (κατά κύριο λόγο) από την αύξηση του τουρισμού αλλά και την βαθιά ριζωμένη προτίμηση των Ελλήνων αγοραστών στα είδη πολυτελείας.

Αθήνα και Μύκονος παραμένουν τα κύρια trend spots, στα 509,8 εκατ οι πωλήσεις το 2022, αυξημένες (CAGR) 13,2% το 2023, με διψήφιο ποσοστό κατά πως φαίνεται και το 2024.

LVMH με μερίδιο 79,2%, Kening με 20,4%, Compagnie Financiere Richemont με 19,2%, Chanel Ltd με 16,1% και Hermes International με 11,6% η 5άδα των luxury που "παίρνει το χαρτί" στην ελληνική αγορά.

Μακράν μπροστά ο όμιλος LVMH Moet Hennesy, εύλογα λοιπόν η επιλογή του Μπερνάρ Αρνό να πραγματοποιήσει το ετήσιο συνέδριο του ομίλουτου πέρυσι στην Ελλάδα, και μάλιστα στο AmanZoe- κλείνοντας ολόκληρο το ultra luxury resort για 2 εβδομάδες.Από τα κυριότερα έσοδα-χρήσης 2023- της Grivalia Hospitality- και του Γιώργου Χρυσικού.

Kοινός τόπος δενευρέθηκε

Μπορεί να τα είπαν Δημήτρης Ανδριόπουλος-Μιχάλης Παπαέλληνας, να δόθηκαν εκατέρωθεν εξηγήσεις (κυρίως από την πλευρά του επικεφαλής της Dimand), να λύθηκαν παρεξηγήσεις (εύλογα για τον επικεφαλής της Notos) αναφορικά με το σχέδιο αξιοποίησης του ακινήτου επί της Κοτζιά (παλαιό κτήριο Λαμπρόπουλου) αλλά κοινός τόπος μάλλον δεν ευρέθηκε.

Η πλευρά του μισθωτή είναι αντίθετη στην σχεδιαζόμενη αναμόρφωση του "τετραγώνου".Εναλλακτική θα μπορούσε να υπάρξει, στο νέο project της Στοάς Αρσακείου, της Legendary Food ΑΕ που υπέγραψε το 2019 σύμβαση εκμετάλλευσης για 35 έτη με τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, επίσημο διαχειριστή των Αρσακείων Σχολείων και του Αρσακείου Μεγάρου.

Η επένδυση πραγματοποιείται από την Legendary Food, στην οποία συμμετέχουν ο γκουρού του μάρκετινγκ και πρόεδρος της εταιρίας, Πίτερ Οικονομίδης, οι επιχειρηματίες Παναγιώτης Τριανταφυλλόπουλος ως διευθύνων σύμβουλος και Ευάγγελος Κοντζιάς, ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου και η εφοπλιστική οικογένεια Οικονόμου ως βασικός μέτοχος, ενώ γενικός διευθυντής του νέου project είναι ο Δημήτρης Ράμφος, προερχόμενος από την Σκλαβενίτης.Τέλος 2024 υπολογίζεται πως θα έχει ολοκληρωθεί.

Ο...Πολικός Αστέρας του Φωκίωνα Καραβία.

Λίγα τα κεφάλαια του επενδυτικού Ταμείου, αν λάβει κανείς σοβαρά υπόψιν του τα όσα είπε ο Φωκίων Καραβίας της Eurobank στη χθεσινή Γενική Συνέλευση των μετόχων. Τα επαναλαμβάνει κάθε χρόνο ο επικεφαλής του ομίλου, και πράγματι η αύξηση των επενδύσεων πρέπει να είναι εθνική προτεραιότητα στην παρούσα συγκυρία για την Ελλάδα. Πλην όμως, μέχρι τώρα οι επενδύσεις είναι χαμηλότερες του μέσου όρου της ΕΕ.«Να γίνει ο Πολικός Αστέρας της οικονομικής πολιτικής για τα επόμενα χρόνια», είπε χαρακτηριστικά ο Καραβίας.

Η Metlen ανοίγει την αυλαία- με το βλέμμα στο Λονδίνο ο Μυτιληναίος.

Σήμερα Πέμπτη, πριν την έναρξη της συνεδρίασης, η διοίκηση της Metlen ανακοινώνει το flash note ΄μεγεθών 6μηνου.Διόλου τυχαίο πως πρόκειται για τον πρώτο από τα large caps- και πρώτης γραμμής μάλιστα- που προχωρά σε ενημέρωση επενδυτών, αναλυτών μόλις 24 ημέρες μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου 3μηνου.

Ακόμη μία ενέργεια ενταγμένη στον ευρύτερο σχεδιασμό του Ευάγγελου Μυτιληναίου και του team του στον δρόμο προς το Λονδίνο, και την είσοδο της Metlen στον FTSE100.

Παρακολουθούνται από τις καθ' ύλην αρμόδιες Αρχές;

Αλήθεια, περιπτώσεις λ.χ. SoftWeb που σε μόλις 2 συνεδριάσεις μεγεθύνθηκε- σε όρους χρηματιστηριακής αξίας- κατά 170% (στα 12,825 εκατ μετά και το χθεσινό 25% στα 2,50 ευρώ)- ή της DotSoft που με συναλλαγές 100 και 200 τμχ έφθασε να αποτιμάται στα 39 εκατ ( ! ) παρακολουθούνται από τις καθ' ύλην αρμόδιες Αρχές. Που μεθοδικά υλοποιούν το νέο πλαίσιο για την ελεύθερη διασπορά, την ελάχιστη αποτίμηση, την απαιτούμενη εμπορευσιμότητα και άλλα συναφή. Να υποθέσω...