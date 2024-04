Η εξαγορά της Vinci στο Εδιμβούργο, το ανοδικό σερί της Optima και τα... Ινδικά σχέδια της Aegean

Η εξαγορά της Vinci στο Εδιμβούργο και ο υποτιμημένος "Ελευθέριος Βενιζέλος"

Στην εξαγορά του 50,01% του μ.κ του αεροδρομίου του Εδιμβούργου προχωρά η Vinci Airports. Στο 1,27δισ. λίρες το τίμημα που συμφωνήθηκε με την Global Infrastructure Partners- βασικό μέτοχο/διαχειριστή του μεγαλύτερου αεροδρομίου της Σκωτίας (ενδεικτικό το μότο: Where Scotland meets the World). Η GIP, που απέκτησε το αεροδρόμιο το 2012, διατηρεί το 49,99% με την προοπτική παράλληλης ανάπτυξης με τον γαλλικό όμιλο που σημειωτέον από το 2019 έχει τον έλεγχο του 50,01% του Gatwick Airport.

Σύμφωνα με χρηματιστηριακούς παράγοντες το deal των Γάλλων στην Σκωτία θα μπορούσε να έχει ενδιαφέρον και για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς η εξαγορά έγινε σε όρους αποτίμησης Χ13 φορές τα ebitda. Επίσης το αεροδρόμιο του Εδιμβούργου είναι στην 41η θέση των 100 πιο πολυσύχναστων (σε απόλυτο αριθμό επιβατών) στην Ευρώπη, όταν το ΔΑΑ "Ελευθέριος Βενιζέλος" είναι στην 18η με ανοδική φορά και στην αποτίμηση των 2,468 δισ. είναι μόλις Χ φορές τα ebitda. Under value το ΔΑΑ "Ελευθέριος Βενιζέλος" ή over valued το Ediborough Airport;

AEGEAN: Ανοίγει "φτερά" και προς Ινδία ...και στον ορίζοντα Καστέλι...

Λίγο ως πολύ αναμενόμενη η ανακοίνωση της Aegean για την επένδυση σε 4 νέα Airbus μεγαλύτερης εμβέλειας. Διακριτή η πρόθεση της διοίκησης να ανοίξει τα "φτερά" της προς προορισμούς-πτητικής-διάρκειας έως 7,5 ωρών, με την σχετική απόφαση να "κλειδώνει" στο ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ινδία, θυμίζοντας ότι η πολυμελής ελληνική αποστολή ταξίδεψε με αεροσκάφος της Aegean- στο Νέο Δελχί βρέθηκαν και υψηλόβαθμα στελέχη της αεροπορικής εταιρείας-

Στην χθεσινή ανακοίνωση της εισηγμένης γίνεται ρητή αναφορά του γεωγραφικού "πλάτους" που θα μπορούσε να καλύψει με τα νέα 4 Α321neo προορισμούς στην περιοχή του Κόλπου, που περιλαμβάνονται ήδη στο δίκτυο της (π.χ. Ριάντ, Τζέντα, Ντουμπάι), είτε αποτελούν πιθανές, νέες, προσθήκες στην περιοχή (π.χ. Μπαχρέιν, Ντόχα, Ομάν) αλλά και νέους δυνητικούς προορισμούς στην Κεντρική Αφρική (π.χ. Λάγος, Ναϊρόμπι, Αντίς Αμπέμπα) ή και στην Ασία με δυνατότητα κάλυψης προορισμών όπως το Δελχί και η Βομβάη, στην Ινδία ή το Αλμάτι στο Καζακστάν.

Επί της ουσίας: Μια επέκταση λοιπόν στην ινδική αγορά, θα βάλει την Aegean στο «άρμα» του India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC), που βρίσκεται στο επίκεντρο της τριήμερης επίσκεψης του πρωθυπουργού στην πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη. Η επιθυμία των Ινδών millenials για ταξίδια ανά τον πλανήτη, σύμφωνα με τη MacKinsey, θα αναδείξει τη χώρα σε μία από τις σημαντικές αγορές προέλευσης ταξιδιών αναψυχής.

Και αυτό δεν είναι καθόλου αμελητέο, αφού ο πληθυσμός των 1,4 δισεκατομμυρίων κατοίκων, έχει μέση ηλικία μόλις 27,6 έτη και είναι κατά 10 χρόνια νεότερος από τις περισσότερες ανεπτυγμένες οικονομίες. Προβλέπεται μάλιστα, δεδομένης της αύξησης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ότι οι Ινδοί τουρίστες θα μπορούν να πραγματοποιούν 80-90 εκατομμύρια ταξίδια ετησίως ως το 2040.

Είχε προηγηθεί: η επίσκεψη δέκα κορυφαίων ταξιδιωτικών πρακτόρων με εξειδίκευση στη Ινδία, στο ΔΑΑ Ελευθέριος Βενιζέλος με την διοίκηση του να ενδιαφέρεται σφόδρα να "ξεκλειδώσει" την συγκεκριμένη αγορά. Και στο βάθος...Καστέλι: προφανώς στο μυαλό του Ευτύχη Βασιλάκη είναι και η προοπτική της λειτουργίας του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι/Ηρακλείου-Κρήτη, που κατασκευάζεται από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τον ινδικό κολοσσό GMR.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τέλος του 2024 θα έχει προχωρήσει το 50% των εργασιών με την εμπορική λειτουργία του να υπολογίζεται για το 2027. Θυμίζω πως, μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα ανακοινωθεί ο επενδυτής που θα πλειοδοτήσει (αναλάβει) την λειτουργία/διαχείριση του αεροδρομίου Καλαμάτας (για 40 χρόνια). Το σχήμα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-GMR είναι ένα από τα 4 που συνεχίζουν στον διαγωνισμό του Υπερταμείου.

ΑΔΜΗΕ: Προς διανομή μερίσματος έκπληξη

Δεν ήταν μόνο η θεαματική αύξηση των οικονομικών μεγεθών 2023 που έφερε το συν 5,02% για τη μετοχή στα 2,1950 ευρώ, με αυξημένες μάλιστα συναλλαγές. Στα 392 εκατ. τα συνολικά έσοδα (ενοποιημένα/όμιλος), στα 277,5 εκατ. τα ebitda, με τα καθαρά κέρδη στα 116,6 εκατ. (από 58,2 εκατ. + 100,3%)Η διοίκηση προτείνει διανομή 0,058/μτχ για την χρήση 2023 αλλά ως προμέρισμα. Και σε αυτό είναι η λεπτομέρεια που θα κάνει την διαφορά στη συνέχεια, καθώς στον σχεδιασμό του Ιωάννη Καράμπελα προβλέπεται η διανομή μερίσματος (ιδιαίτερα γενναίου, όπως πληροφορούμεθα).



Optima Bank: Και 10αρίζει και "βλέπει" FTSE25

Συνεχίζεται, ακάθεκτη, η ανοδική πορεία για την μετοχή της Optima Bank. Πλέον στα 9,98 ευρώ μετά το χθεσινό συν 1,84% με συναλλαγές 144 χιλ. τμχ. Σε μία περίοδο που ο τραπεζικός κλάδος διορθώνει 3,65% (σε μηνιαίο) ο τίτλος της μη συστημικής τράπεζας ενισχύεται 33,35%. Από τα 7,20 ευρώ της εισαγωγής (4/10/2023) στα 9,98 χθες, με αποτέλεσμα η αποτίμηση της τράπεζας να διαμορφώνεται στα 735,4 εκατ. Δεδομένου ότι για την ένταξη στον δείκτη FTSE25 (Large Cap) βασικό κριτήριο είναι η αποτίμηση- υπολογίζοντας τη μέση τιμή Απριλίου- η Optima Bank διεκδικεί με αξιώσεις μία θέση στη "μεγάλη κατηγορία".

===============================================

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές