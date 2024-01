Τα deal για δισεκατομμυριούχους, το "πλασάρισμα" στην τραπεζική πιάτσα και η αποτίμηση της Μυτιληναί

H JP Morgan, το placement της Πειραιώς και το «κατάλληλο μέγεθος»

Mε τουλάχιστον 3 ευμεγέθη projects προσέρχεται η ελληνική αποστολή στο road show της JPMC. Την προσεχή Πέμπτη λοιπόν στην Νέα Υόρκη και το ζητούμενο είναι να παρουσιαστούν προοπτικές ικανές να συγκινήσουν τα "πολύ χοντρά πορτοφόλια" που μέχρι τώρα δεν έχουν την ελληνική αγορά στο monitoring τους.

Κοινός τόπος πως, το ελάχιστο όριο για να "μετρήσει" είναι (at least) το ένα δισ. και από αυτή την άποψη τα-μέχρι στιγμής- "ώριμα" για...πώληση είναι η επικείμενη διάθεση του 20%+10% του ΔΑΑ "Ελευθέριος Βενιζέλος", η αποεπένδυση του ΤΧΣ από την Πειραιώς και η πώληση του υπόλοιπου 18,4% του μ.κ της Εθνικής.

Με αυτό το "μέτρο" οι σύμβουλοι για την διάθεση του ποσοστού που έχει το Ταμείο στην Πειραιώς δλδ Goldman Sachs και UBS έχουν εισηγηθεί και επιμένουν για την on block πώληση του 27%.

Το τρίτο "μέγεθος" άνω του ενός δισ. είναι το 18,4% της Εθνικής- που βάσει του 6μηνου μη διάθεσης και της τρέχουσα αποτίμησης (6,256 δισ.) θα έπιανε 1,151 δισ.

Πόσο "βλέπει" η Eurobank την Mytilineos.

Nέα, υψηλότερη τιμή-στόχο τα 45,2 ευρώ από τα 40,3 δίνει για τη μετοχή η Eurobank Securities. Οι αναλυτές της χρηματιστηριακής διατηρούν σύσταση "αγοράς"/buy και ως προς την στοχοθεσία συγχρονίζονται με ομολόγους τους στην Citi (τιμή-στόχος τα 46 ευρώ), στην Edison (45 ευρώ), στην Morgan Stanley (45 ευρώ) κ.α.

Το τι θα σήμαινε πρακτικά/χρηματιστηριακά ενδεχόμενη επιβεβαίωση του consensus ξένων (και ελληνικών) οίκων όταν η τρέχουσα αποτίμηση διαμορφώνεται στα 5,386 δισ. ( * ) πως μπορεί (δυνητικά) κάποια στιγμή να φτάσει τα 6,4-6,5 δισ. (δλδ σε αντιστοίχιση του στόχου).

(* ) πάντως με το χθεσινό "κλείσιμο" της μετοχής στα 37,70 (-0,48%) και την νέα διόρθωση του ΟΤΕ στα 12,86 (-0,92%) η Mytilineos ανέρχεται στην 5η θέση της σχετικής κατάταξης, ρίχνοντας στην 6η τον ΟΤΕ. Σημεία των καιρών, θα πείτε...

Ο 5ος πόλος και η αθόρυβη Optima

Η δημιουργία 5ου πόλου στο εγχώριο banking πασιφανές πως προωθείται πανταχόθεν μέσω της συγχώνευσης Attica Bank- Παγκρήτιας με επίκεντρο την πρώτη και προτιμητέα για επικεφαλής την Ελένη Βρεττού. Λίγο ως πολύ γνωστά αυτά, και λόγω της δημοσιότητας που συχνά δίνεται.

Ωστόσο, αθόρυβα επιλέγει να ενεργεί η διοίκηση της έτερης μη συστημικής Optima Bank. Εδώ και μήνες- από το Q4 του 2022- η τράπεζα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην χρηματοδότηση-κυρίως μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων δίνει έμφαση στον διακανονισμό εταιρειών με αποτέλεσμα αφ' ενός την διεύρυνση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων αφ' ετέρου την "εξυγίανση" μη εξυπηρετούμενων δανείων καθιστώντας λειτουργικές τις περισσότερες εξ' αυτών.

Ενδεικτική η τελευταία συμφωνία αναχρηματοδότησης 4 ξενοδοχειακών μονάδων σε Κρήτη, Κω και Σαντορίνη, μέσω απόκτησης τιτλοποιημένων NPEs (από το portfolio του Tethys). Με υψηλό καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (στο 4,45% το Q3/2023) και net interest margin (παρά την άνοδο του cost of funding) και μηδενικά NPLs η διοίκηση των Γιώργου Τανισκίδη και Δημήτρη Κυπαρίσση μπορεί να προσβλέπει σε κερδοφορία at least 110 εκατ.

Πρακτικά τα κέρδη του 2023 θεωρούνται από την αγορά ως βάση για το αποτέλεσμα του 2024.

==============================================

