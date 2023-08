To "πακέτο" της Helleniq Energy, το ενδιαφέρον του Ινδού για τα σιτηρά και η μάχη για το Μποδοσάκη

--->Αύριο Πέμπτη ανακοινώνει μεγέθη 6μηνου η Helleniq Energy, εμφανής η επιβράδυνση όσον αφορά στην διύλιση, πλην όμως το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται στην διαδικασία διάθεσης μέρους του μ.κ 10% + 10% από τους βασικούς μετόχους. Πέρασε η σχετική τροπολογία που δίνει το "πράσινο φως" στο ΤΑΙΠΕΔ να διαθέσει μέρος της συμμετοχής του. Ποιος θα μπορούσε να είναι ο (δυνητικός) αγοραστής- νέος μέτοχος του ομίλου.

---> ΑΔΜΗΕ. Ισραηλινό fund μπαίνει με 33% στην διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου. Η εξέλιξη αυτή φαίνεται ότι μπορεί να δώσει «ανάσα» στο project, το οποίο το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα, μετά τις αυστηρές προειδοποιήσεις της Κομισιόν λόγω των καθυστερήσεων και δυσκολιών στη χρηματοδότηση. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη και με ευρύτερη γεωπολιτική σημασία. Η Ιερουσαλήμ ενεργεί μεθοδικά- η Αθήνα;

---> ΟΠΑΠ. Πλησιάζει η ημέρα ανακοίνωσης των οικονομικών μεγεθών 6μηνου, η Eurobank Sec. ανεβάζει τον πήχη στα 18 (από 17,9 ευρώ). Μετοχή ή ομόλογο, το εύλογο ερώτημα/δίλημμα.

---> Φήμες για ενδιαφέρον του Taizoon Khorakiwala για την Loulis Mills. Θα μπορούσε- όντως- να ενδιαφέρεται ο Ινδός billionaire με συμμετοχές σε Κρητών Αρτος, Olympic Foods, CSM Hellas-Artizan, Κουλουράδες κ.λ.π για τον κορυφαίο όμιλο. Αλλά με την αποτίμηση της εισηγμένης στα μόλις 58 εκατ. ούτε μία στις...χίλιες. Πάντως, ο ευρύτερα εννοούμενος κλάδος "σιτηρών"- τροφίμων/ειδών διατροφής είναι- μαζί με τα "νερά"- πολύ ψηλά στις προτεραιότητες διορατικών διαχειριστών.

---> ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ. Σε ποιον θα πάει το εμβληματικό-γωνιακό κτήριο Μποδοσάκη; Η Κεντρική- Savillis προχωρά by the book την σχετική διαδικασία και το ερώτημα στην αγορά του hoteling είναι εάν θα "χτυπηθούν" Θανάσης Λασκαρίδης vs Γιώργος Χρυσικός. Ορισμένοι εκτιμούν πως, ο mr Grivalia παίζει με πλεονέκτημα-και λόγω Prem Watsa- άλλοι θεωρούν ότι εάν ο mr Grande Bretagne το θέλει διακαώς θα το κερδίσει, για να κάνει το 4Χ4 στην πλατεία Συντάγματος, όπως υποστηρίζουν. Ενδιαφέρουσα η διαδικασία. Στο πλευρό του εφοπλιστή προφανώς και ο Νικόλας Καραμούζης.

---> ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Μένει να αποσαφηνιστούν οι σχέσεις των 2 βασικών μετόχων, γνωρίζοντες τα ενδότερα παραπέμπουν για μετά την διάθεση και του (υπόλοιπου) 25% της "Ανεμος" στην Motor Oil/MORE.

---> Optima Bank. Ενδεχομένως ο πήχης των 130 εκατ., που έχει θέσει η διοίκηση να είναι...χαμηλός. Πληροφορίες θέλουν 2-3 ηχηρά ονόματα να είναι κοντά στο να αποκτήσουν σημαντικά μειοψηφικά μερίδια. Ερώτημα τι θα κάνει η Motor Oil, θα απο-επενδύσει εντελώς; θα παραμείνει;

---> Alpha Bank. Οι ίδιες πηγές σχετίζουν τις εξελίξεις με την στάση της πλευράς Holterman στην Alpha Bank.

---> EpsiloNet. Ενδιαφέρον για το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Στα 600 εκατ. η αποτίμηση, δυνατό το ενδεχόμενο εισόδου στον FTSE25, όπου δεν εκπροσωπείται ο ευρύτερος κλάδος της πληροφορικής.

---> AEGEAN. Σε αναμονή ανακοίνωσης των οικονομικών μεγεθών δευτέρου 3μηνου. Την Τρίτη η συνέντευξη Τύπου για τον ένα χρόνο συμφωνίας με την Emirates για πτήσεις κοινού κωδικού. Θα βγει είδηση, όσον αφορά στο εάν και πως θα ήταν εφικτή η διάθεση του ποσοστού του Δημοσίου σε ξένα funds που επιθυμούν διακαώς να αποκτήσουν μετοχικό...slot στην εισηγμένη.