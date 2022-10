Μείωση πωλήσεων της Google, χαμηλότερα η Microsoft, οδηγούν σε πτώση τις μετοχές τεχνολογίας

Η μητρική εταιρεία της Google Alphabet Inc. υποχώρησε έως και 7,4% αφού τα έσοδα τρίτου τριμήνου ήταν χαμηλότερα των προσδοκιών, ενώ ο κολοσσός λογισμικού Microsoft Corp. έχασε 8,1% μετά από μια απογοητευτική πρόβλεψη εσόδων. Η Texas Instruments Inc., καμπανάκι για τον κλάδο των ημιαγωγών, υποχώρησε 6,1% μετά την πρόβλεψη που ήταν ασθενέστερη από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Τα σημάδια αδυναμίας ήταν ευρέως διαδεδομένα στα οικονομικά αποτελέσματα. Η Microsoft σημείωσε την ασθενέστερη τριμηνιαία αύξηση πωλήσεων σε πέντε χρόνια, στραγγαλισμένη από το αυξανόμενο δολάριο, την πτώση της ζήτησης για PC και τα παραπαίουσα διαφημιστικά έσοδα. Στη σημαντικότερη χρηματοοικονομική μηχανή της Alphabet, τις επιχειρήσεις αναζήτησης και τις συναφείς επιχειρήσεις, οι πωλήσεις μειώθηκαν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, καθώς ο σπειροειδής πληθωρισμός περιόρισε την ανάπτυξη της ψηφιακής διαφήμισης.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του δείκτη Nasdaq 100 διαπραγματεύονταν με πτώση 1,9% στις 10:22 π.μ. στο Χονγκ Κονγκ. Ο υποκείμενος δείκτης είχε ανακάμψει περισσότερο από 9% από το χαμηλό της 14ης Οκτωβρίου, μειώνοντας τις απώλειές του για το έτος στο 28%. Το selloff στις εκτεταμένες συναλλαγές ήταν ευρείας βάσης. Amazon.com Α.Ε. υποχώρησε 4,9%. Εκείνοι που αντλούν πωλήσεις από τη διαδικτυακή διαφήμιση ακολούθησαν την Alphabet χαμηλότερα, με την Meta Platforms Inc. και την Pinterest Inc. πέφτοντας πάνω από 4% ο καθένας. Μεταξύ των εταιρειών λογισμικού που κινήθηκαν μετά τη Microsoft, η Datadog Inc. υποχώρησε 7%, η Snowflake Inc. υποχώρησε 5% και η Salesforce Inc. υποχώρησε 3%. Στον χώρο των τσιπ, η Αναλογική Συσκευές Α.Ε., η ON Ημιαγωγός Corp. και η Marvell Technology Inc. βυθίστηκαν επίσης.

Η απαισιοδοξία αυξάνεται στη βιομηχανία ημιαγωγών, η οποία ήταν ένας από τους πιο καυτούς τομείς κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η Texas Instruments, της οποίας τα τσιπ πηγαίνουν σε όλα, από οικιακές συσκευές έως πυραύλους, είδε τις μετοχές να κατρακυλούν αφού η αδύναμη πρόβλεψή της σηματοδότησε ότι η πτώση των τσιπ εξαπλώνεται πέρα από τους υπολογιστές και τα τηλέφωνα σε άλλες επιχειρήσεις. Νοτιοκορεατική εταιρεία κατασκευής τσιπ SK Hynix Inc. ανέφερε μείωση των κερδών κατά 60% και δήλωσε ότι θα μειώσει τις κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά περισσότερο από το ήμισυ. Προειδοποίησε για «πρωτοφανή επιδείνωση των συνθηκών της αγοράς».

Η Hynix συνεργάζεται με τους συναδέλφους της κατασκευαστές μνήμης Micron Technology Inc. και Kioxia Συμμετοχών Α.Ε. μειώνοντας τα σχέδια παραγωγής καθώς οι τιμές των τσιπ κατρακυλούν. Αυτή η υποχώρηση μπορεί τελικά να αποδειχθεί επωφελής για τα κέρδη -- και τις τιμές των μετοχών, ανέφεραν αναλυτές. Οι μετοχές της Hynix, οι οποίες έχουν χάσει 28% φέτος, σημείωσαν άνοδο 1,3% στις πρωινές συναλλαγές.

Άλλοι ασιατικοί κατασκευαστές τσιπ αυξήθηκαν επίσης. Η Samsung Electronics Co. σκαρφάλωσε 2,6%, ενώ η Ταϊβάν Εταιρεία Κατασκευής Ημιαγωγών πρόσθεσε 0,9%.

Οι μετοχές τσιπ αυξάνονται ως απάντηση στις ενέργειες των κατασκευαστών μνήμης να μειώσουν την παραγωγή, δήλωσε ο Greg Roh, επικεφαλής έρευνας τεχνολογίας στην HMC Investment &Securities. «Τα αποθέματα θα μειωθούν ανάλογα και η ζήτηση θα αυξηθεί ξανά», είπε, προσθέτοντας ότι οι κινήσεις των μετοχών αντικατοπτρίζουν ήδη την προσδοκία για ανάκαμψη της αγοράς.