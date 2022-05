Μείωση 50% στο φόρο εισοδήματος για όσους ασκούν συμβολαιακή γεωργία και συνεταιρισμένους αγρότες

Μειωμένος κατά 50% θα είναι ο φόρος εισοδήματος για τους συνεταιρισμένους αγρότες καθώς και για όσους ασκούν συμβολαιακή γεωργία, όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών ή/και εταιρικών μετασχηματισμών» που κατατέθηκε στη Βουλή.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση αναμένεται να ισχύσει από το φορολογικό έτος του 2022, δηλαδή για τις φορολογικές δηλώσεις που θα γίνουν το 2023 και ο παραγωγός θα πρέπει να παραδίδει το 75% της παραγωγής του, σε ποσοτικό επίπεδο, σε συνεταιριστικό φορέα.

«Στόχος της κυβέρνησης από την πρώτη ημέρα που ανάλαβε είναι η στήριξη των παραγωγών και του πρωτογενούς τομέα» δήλωσαν στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος αφορά αγρότες μέλη νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων εγγεγραμμένων στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών που προμηθεύουν το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα με ποσότητες προϊόντων ίσες με το 75% τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής τους, καθώς και αγρότες που έχουν συνάψει σύμβαση με συγκεκριμένη επιχείρηση - αγοραστή, με αντικείμενο τη συμβολαιακή γεωργία με την οποία δεσμεύονται για την εισφορά ποσοτήτων προϊόντων ίσων με 75% τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων της παραγωγής τους.

Επίσης, με σχετική ρύθμιση καθορίζεται το περιεχόμενο των συμβάσεων μελλοντικής πώλησης αγροτικών προϊόντων μεταξύ παραγωγών και αγοραστών, δηλαδή της συμβολαιακής γεωργίας.

Συγκεκριμένα, στις εν λόγω συμβάσεις θα περιλαμβάνονται:

α) το είδος, η καλλιεργούμενη έκταση και η ποσότητα των προς πώληση αγροτικών προϊόντων,

β) η ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα έτος, και

γ) η τιμή του προϊόντος.

