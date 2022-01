ΕΛΣΤΑΤ: Στο 5,1% ο πληθωρισμός το Δεκέμβριο- Υψηλό δεκαετίας - Αύξηση τιμών σε φυσ. αέριο και ρεύμα

Πρόκειται για νέα αύξηση, έναντι μείωσης 2,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2020 με το 2019 όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η ΕΛΣΤΑΤ. Το Νοέμβριο ο πληθωρισμός ανερχόταν στο 4,8%.

Από τα στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ προκύπτουν αυξήσεις 135,7% στο φυσικό αέριο 45% στον ηλεκτρισμό, 34,1% στο πετρέλαιο θέρμανσης, 17% στο ελαιόλαδο, 19,7% σε αρνί -κατσίκι, 4,9% στο ψωμί, 7,6% στα ζυμαρικά, 6,7% στα ψάρια, 5,5% σε φρούτα και λαχανικά, 14,2% στις πατάτες 11,5% σε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και 7,7% σε καινούργια, 19,6% σε αεροπορικά εισιτήρια 7,3% σε ξενοδοχεία.

Σε σχέση με Νοέμβριο αυξήσεις 6,6 στα ζυμαρικά 11,5 στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα 1,6 στα τυριά και 2,3 στο μοσχάρι . Στον ηλεκτρισμό αύξηση 5,2 αλλά μείωση 16,2 στο φυσικό αέριο και μείωση 3% στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αναλυτικά

Οι επιμέρους κλάδοι

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 5,1% τον μήνα Δεκέμβριο 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δεκεμβρίου 2020, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

4,3% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί, άλλα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, ζυμαρικά, μοσχάρι, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, παρασκευάσματα με βάση το κρέας, νωπά ψάρια, τυριά, ελαιόλαδο, άλλα βρώσιμα έλαια, νωπά φρούτα, νωπά λαχανικά, λαχανικά διατηρημένα ή επεξεργασμένα, πατάτες, σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας, λοιπά τρόφιμα, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: χοιρινό, αλλαντικά, γάλα νωπό πλήρες, γλυκά κουταλιού-μαρμελάδες-μέλι.

3% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

18% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης.

2,3% στην ομάδα Διαρκή αγαθά-Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: έπιπλα και διακοσμητικά είδη, υαλικά-επιτραπέζια σκεύη και σκεύη οικιακής χρήσης, είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού, οικιακές υπηρεσίες.

10,9% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, καύσιμα και λιπαντικά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο.

0,9% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

1,2% στην ομάδα Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.

2. Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:

0,1% στην ομάδα Υγεία, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών στις οδοντιατρικές υπηρεσίες.

2,5% στην ομάδα Επικοινωνίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες.

0,6% στην ομάδα Αναψυχή-Πολιτιστικές δραστηριότητες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: οπτικοακουστικό εξοπλισμό-υπολογιστές-επισκευές, διαρκή αγαθά αναψυχής. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών στα μικρά είδη αναψυχής-άνθη-κατοικίδια ζώα.

0,6% στην ομάδα Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: άλλα είδη ατομικής φροντίδας, ασφάλιστρα οχημάτων.

