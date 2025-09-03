Στο 1,97% «τσίμπησε» η απόδοση για τα ετήσια έντοκα – Υπερκάλυψη 1,68 φορές

Στο 1,97% διαμορφώθηκε η απόδοση για τα ετήσια έντοκα του ελληνικού Δημοσίου από 1,84% στην προηγούμενη δημοπρασία.

Συγκεκριμένα, σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 840 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,68 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.