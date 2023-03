Cosmote TV: Απρίλιος με το prequel του «Grease» και εννέα ακόμα σειρές

Ο Απρίλιος έρχεται στην COSMOTE TV και μαζί του φέρνει 10 συναρπαστικές νέες σειρές και νέους κύκλους σειρών. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζει το «Grease: Rise of the Pink Ladies», η πολυαναμενόμενη spinoff σειρά του ομώνυμου κλασικού μιούζικαλ με τους Τζον Τραβόλτα και Ολίβια Νιούτον Τζον. Μέσα από μια μοντέρνα ματιά, το τηλεοπτικό reboot του «Grease» διαδραματίζεται 4 χρόνια πριν τα γεγονότα της πρώτης ταινίας, όταν μια τετράδα μαθητριών «ταράζει τα νερά» στο Λύκειο Rydell High. Στο καλεντάρι του μήνα βρίσκεται και η 2η σεζόν της σειράς τρόμου «From», καθώς και το νέο αστυνομικό θρίλερ του BBC, «Six Four», με τον Κέβιν ΜακΚίντ του «Grey’s Anatomy».



Κάθε νέο επεισόδιο των σειρών, αμέσως μετά ή ταυτόχρονα με την προβολή του στα κανάλια (COSMOTE SERIES HD, COSMOTE SERIES MARATHON HD), θα είναι διαθέσιμο on demand, για θέαση οποιαδήποτε στιγμή και από οποιαδήποτε συσκευή. On demand, ταυτόχρονα με την πρεμιέρα της νέας τους σεζόν, θα διατεθούν και οι προηγούμενοι κύκλοι των σειρών που επιστρέφουν με καινούρια επεισόδια.

Ακολουθούν αναλυτικά οι πρεμιέρες του Απριλίου.

Reindeer Mafia – Νέα σειρά

Όταν η «Σιδηρά Κυρία» της Αρκτικής, χάνει τη «μάχη» με τον καρκίνο, η περιουσία της αναμένεται να μοιραστεί ομοιόμορφα μεταξύ των μελών της οικογένειάς της, ενώ τα παράνομα εδάφη που είχε στην κατοχή της, να επιστραφούν στους αρχικούς ιδιοκτήτες τους. Όταν η διαθήκη της αποκαλύπτεται στην κηδεία, η οικογένεια διαλύεται και πολλά μυστικά του παρελθόντος βγαίνουν στο «φως».

Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back: Σάββατο 1/4, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD.

Six Four – Νέα σειρά

Όταν η έφηβη κόρη τους εξαφανίζεται, ο ντετέκτιβ της αστυνομίας της Γλασκώβης, Κρις Ο’ Νιλ και η σύζυγός του, Μισέλ χρησιμοποιούν τις ικανότητές τους, για να προσπαθήσουν να την εντοπίσουν. Η Μισέλ οδηγείται σε μια αναζήτηση που τη φέρνει επικίνδυνα κοντά στον υπόκοσμο του Λονδίνου, από όπου προηγουμένως είχε δραπετεύσει. Από την άλλη ο Κρις, λαμβάνει μια πληροφορία για μια γνωστή ανεξιχνίαστη απαγωγή, στην οποία εμπλέκεται άλλη μια έφηβη.

Πρεμιέρα 48 ώρες μετά την Αγγλία: Σάββατο 1/4, COSMOTE TV PLUS.

Grace (3η σεζόν)

Με τις ανορθόδοξες τακτικές του να αμφισβητούνται και την εξαφάνιση της συζύγου του να τον στοιχειώνει, ο ντετέκτιβ Ρόι Γκρέις (Τζον Σιμ – «Life On Mars», «Doctor Who») καλείται να εξιχνιάσει μια σειρά από μυστηριώδη εγκλήματα που θα τεστάρουν τις αντοχές του. Μετά το γεμάτο ερωτήσεις φινάλε του 2ου κύκλου, μένει να διαπιστωθεί αν η γυναίκα του Γκρέις, είναι τελικά ζωντανή. Η σειρά είναι βασισμένη στα best-seller του Πίτερ Τζέιμς.

Πρεμιέρα: Δευτέρα 3/4, 23.00, COSMOTE SERIES HD.

Grease: Rise of the Pink Ladies – Νέα σειρά

Βρισκόμαστε στο 1954, 4 χρόνια πριν τα γεγονότα της πρώτης ταινίας του εμβληματικού «Grease» και ακολουθούμε τις Τζέιν, Ολίβια, Σίνθια και Νάνσυ, 4 περιθωριοποιημένες μαθήτριες, οι οποίες τολμούν να διασκεδάζουν με τους δικούς τους όρους. Όταν ιδρύουν τις «Pink Ladies», την πρώτη μουσική «κοριτσοπαρέα» του σχολείου, ξεσηκώνουν θύελλα αντιδράσεων. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους της σειράς βρίσκονται η ανερχόμενη Μάντισον Τόμπσον («Ozark») και η πληθωρική show-woman Τζάκι Χόφμαν. H σειρά φέρει την υπογραφή της Άναμπελ Όοουκς («Atypical»).

Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο 48 ώρες μετά την Αμερική: Σάββατο 8/4, 21.45, COSMOTE SERIES HD

The Bay (4η σεζόν)

Όταν μια νεαρή μητέρα στην περιοχή Μόρκαμπ του Ηνωμένου Βασιλείου πεθαίνει από κάτι που παραπέμπει σε στοχευμένη επίθεση, η τοπική Αστυνομία καλείται να βρει τη λύση. Η αστυνόμος Τζεν Τάουνσεντ συνειδητοποιεί ότι η διαλυμένη οικογένεια της νεκρής γυναίκας θα χρειαστεί μεγάλη υποστήριξη, καθώς ο πατέρας των παιδιών είναι απών λόγω δουλειάς. Όσο η Τζεν και η υπόλοιπη ομάδα «σκάβουν» βαθύτερα στην υπόθεση, ανακαλύπτουν όλο και περισσότερα μυστικά.

Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back: Σάββατο 22/4, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD.

From (2η σεζόν)

Σε μια πόλη της κεντρικής Αμερικής που παγιδεύει όλους όσοι περνούν από αυτήν, οι κάτοικοι πασχίζουν να μείνουν ζωντανοί, ενώ αναζητούν απεγνωσμένα διαφυγή. Στη 2η σεζόν της σειράς, η άφιξη νέων τρομακτικών πλασμάτων βυθίζει τη ζωή των ντόπιων σε ακόμα μεγαλύτερο σκοτάδι. Στη σειρά πρωταγωνιστεί ο Χάρολντ Πέρινο του θρυλικού «Lost».

Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Αμερική: Δευτέρα 24/4, 23.00, COSMOTE SERIES HD.

Blue Lights – Νέα σειρά

Τρεις αρχάριοι αστυνομικοί στη Βόρεια Ιρλανδία προσπαθούν να επιβιώσουν κατά τη διάρκεια της σκληρής δοκιμαστικής περιόδου που περνούν όλοι στο Σώμα. Η ομάδα γρήγορα βρίσκει τον εαυτό της και πολεμά τις τοπικές συμμορίες ναρκωτικών. Παρόλα αυτά, το έργο και οι προσπάθειές της για διαλεύκανση των υποθέσεων πέφτει στο κενό από ανώτερους στην Υπηρεσία. Ποιος προστατεύει τους εγκληματίες και γιατί;

Πρεμιέρα: Τρίτη 25/4, 23.00, COSMOTE SERIES HD.

Exit (3η σεζόν)

Η βραβευμένη σειρά για τους δισεκατομμυριούχους playboy της Νορβηγίας επιστρέφει. Στην 3η σεζόν, η κρίση των ορυκτών καυσίμων επεκτείνει την επιρροή της στην παγκόσμια οικονομία, ενώ το χρήμα ρέει όσο ποτέ άλλοτε στην πράσινη ενέργεια. Διαφθορά, παράνομα κέρδη και ανατροπές δεν λείπουν ούτε από τον νέο κύκλο επεισοδίων του «Exit».

Πρεμιέρα: Σάββατο 29/4, 00.00, COSMOTE SERIES HD.

Sisters – Νέα σειρά

Η μίνι σειρά 6 επεισοδίων ακολουθεί 2 γυναίκες από τον Καναδά και την Ιρλανδία, οι οποίες ανακαλύπτουν ότι είναι ετεροθαλείς αδερφές. Έπειτα από αυτή την ανακάλυψη, οι δυο τους ξεκινούν ένα κοινό ταξίδι για να βρουν τον αλκοολικό τους πατέρα. Στη σειρά πρωταγωνιστούν η υποψήφια για Emmy Σάρα Γκόλντμπεργκ («Barry») και η Σούζαν Στάνλεϊ.

Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back: Σάββατο 29/4, 18.15, COSMOTE SERIES MARATHON HD.

Deep Shit – Νέα σειρά

Η Βιρλ και η Σάρα νιώθουν εγκλωβισμένες σε μία μίζερη καθημερινότητα, αλλά μετά από μια επεισοδιακή γνωριμία στο σούπερ μάρκετ, αποφασίζουν να υιοθετήσουν μια πιο ατίθαση προσέγγιση για τη ζωή τους. Έτσι, ληστεύουν μαζί ένα pet shop και ένα βενζινάδικο, με αποτέλεσμα η μία γκάφα να διαδέχεται την άλλη.

Πρεμιέρα: Κυριακή 30/4, 00.00, COSMOTE SERIES HD.