Κριστιάνο Ρονάλντο: Δεν θα αγωνιστεί σήμερα κόντρα στη Λίβερπουλ λόγω της απώλειας του παιδιού του

Πολύ δύσκολες στιγμές βιώνει τις τελευταίες ώρες ένας από τους σπουδαιότερους αθλητές στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ο Κριστιάνο Ρονάλντο που μαζί με τη σύντροφό του Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ θρηνούν την απώλεια ενός εκ των διδύμων που κυοφορούσε η 28χρονη.

Ο 37χρονος αστέρας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η γυναίκα του εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση και περιέγραψαν το αγοράκι τους που έφυγε από τη ζωή ως «άγγελο». Ο Πορτογάλος αναφέρθηκε στη νεογέννητη κόρη τους, η οποία «μας δίνει τη δύναμη να ζήσουμε» παρά τη «βαθύτατη θλίψη».

Ο CR7, όπως γνωστοποίησε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δεν θα αγωνιστεί στο σημερινό παιχνίδι με τη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ εξαιτίας των όσων περνά τις τελευταίες ώρες.

You have our complete love and support, @Cristiano ❤